Sandbox e Big Eyes: le 2 criptovalute NFT con un futuro potenziante

Se ci sono le criptovalute NFT più promettenti in questo momento, Sandbox (SAND) e Big Eyes (Big) non dovrebbero mai essere dimenticate.

Sandbox (SAND)

The Sandbox (SAND) esiste da un po' di tempo, dal 2012 come gioco per cellulari fino all'espansione in un mondo 3D. Ora i giocatori possono vivere in uno spazio di sogno e divertimento che si connette con tutti i sensi. In questo mondo 3D, Sandbox (SAND) ha adottato strumenti importanti che i giocatori possono utilizzare a loro piacimento per creare un'esperienza di gioco che corrisponda ai loro gusti.

A questo proposito, i giocatori di Sandbox (SAND) possono creare, personalizzare e disegnare i loro avatar in modo da adattarli all'ambiente 3D. Con l'obiettivo di migliorare, Sandbox (SAND) ha raggiunto la capacità di personalizzare gli avatar senza un editor.

Sandbox (SAND) è un capolavoro programmato per offrire il grande lato del successo del metaverso. Sandbox (SAND) e la sua blockchain sono una tecnologia all'avanguardia che esternalizza progetti creativi e redditizi di Non Fungible Token e vantaggi per gli utenti. Inoltre, Sandbox (SAND) è un mondo virtuale con un modello di adattamento "play-to-earn" che consente ai giocatori di ricevere ricompense e bonus semplicemente giocando.

Il cuore di Sandbox è controllato da un token nativo, SAND. Oltre a SAND, esistono altri gettoni in Sandbox (SAND), come LAND, che rappresenta terre virtuali che possono essere convertite in gettoni non fungibili (NFT). I NFT generati in Sandbox (SAND) vengono scambiati in cambio di SAND. Sandbox (SAND) è un grande successo per il metaverso in quanto utilizza una combinazione di blockchain, finanza decentralizzata (DeFi) e NFT.

Occhi grandi (Big)

Big Eyes (Big) è un progetto di criptovaluta ossessionato dalla carineria che usa la sua carineria (capitale) non per distruggere le masse, ma per dare potere alle masse, soprattutto ai suoi utenti. Come altre monete meme, Big Eyes (Big) affida il 100% della sua influenza e della sua proprietà nelle mani della sua comunità. Tuttavia, come progetto di meme, Big Eyes (Big) condivide la sua storia come storia comica di un gatto carino e introverso di nome Big Eyes.

Il modo in cui Big Eyes (Big) spera di sopravvivere alle tempeste per diventare una moneta di potere nel 2022 e oltre è documentato nel suo whitepaper. Come strategia eccezionale, si concentra sulla forza dei media e della sua comunità per battere il più alto controllo di criptovaluta esistente.

Non perdetevi la parte in cui Big Eyes (Big) è un progetto di finanza decentralizzata (DeFi) con funzionalità di supporto agli NFT. L'amore per gli NFT ha portato alla creazione di un gruppo di culto di individui con un simbolo di appartenenza e fedeltà che è proprio il token di Big Eyes, Big. Il club in questione è noto come NFT Sushi Crew, specializzato in possessori di NFT. Spero che non siate ancora spaventati dal termine gruppo di culto, in quanto indica un gruppo di utenti ossessionati da NFT sulla piattaforma Big Eyes (Big).

Vi dico che Big Eyes diventa più carino quando scoprite che gestisce un'organizzazione di beneficenza risparmiando il 5% del suo capitale totale in circolazione in un portafoglio di beneficenza. Big Eyes (Big) è in modalità di prevendita, dove si possono ottenere alcuni dei suoi token. Fate attenzione al suo lancio a breve, perché le probabilità diventano più alte.