Tutto su Big Eyes Coin, VeChain e Filecoin e su come stanno costruendo fortune in criptovalute

Con i loro prezzi in ascesa, questi asset basati sulla blockchain stanno guadagnando terreno in tutto il mondo e hanno trovato un'applicazione diffusa nelle aziende per ottenere un vantaggio competitivo. Se siete nuovi al mondo delle criptovalute, potete iniziare valutando le vostre opzioni e facendo ricerche. Potete fare una ricerca su alcune criptovalute popolari come Big Eyes Coin (BIG) , VeChain (VET) e Filecoin (FIL) e poi prendere una decisione in base alle vostre scoperte.

La finanza decentralizzata ha fatto breccia nell'ecosistema dei servizi finanziari tradizionali con il suo approccio di nicchia agli investimenti e alla gestione patrimoniale. Uno sguardo alle notizie sulle criptovalute di oggi vi mostrerà come i protocolli DeFi abbiano trasformato le sensibilità di investimento con prodotti innovativi come le criptovalute e le meme coins, che sono criptovalute ispirate ai meme dei social media.

Big Eyes Coin è una moneta meme di prossima uscita che mira a responsabilizzare ed educare un maggior numero di investitori a passare all'ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi) e a esplorare il potenziale della tecnologia blockchain per generare ricchezza. Il lancio di Big Eyes Coin avviene in un momento in cui i token comunitari stanno sconvolgendo il mercato delle criptovalute con il loro potenziale di generare ricchezza in modo sostenuto. Costruita su Ethereum, la piattaforma ha anche un token nativo chiamato BIG, che può essere utilizzato per lo staking, la fornitura di pool di liquidità, il trading NFT e altri scopi transazionali simili. La fornitura totale di questi token è di 200.000.000.000 unità e saranno disponibili in prevendita .

Il nome del gettone è ispirato a un gatto chiamato "Big Eyes Coin", nato a Washington DC, che si arrabbiava quando la gente lo definiva carino o mite a causa dei suoi grandi occhi. È stato allevato da una coppia di scienziati missilistici che gli hanno insegnato le basi dell'ingegneria spaziale. Tutto andava bene finché la coppia non abbandonò il gatto a soli tre anni, lasciandolo a se stesso. Seguì un viaggio in mare di un anno che gli insegnò molto sulla vita e si concluse lasciandolo sulle coste giapponesi. Vivendo in un nuovo Paese, Big Eyes Coin ha accolto il cambiamento imparando cose nuove come l'arte di preparare il sushi e lo zazen. È stato durante una sessione di meditazione che ha capito come poter trasformare la sua debolezza in un punto di forza, ispirando meme e guadagnando milioni ogni anno. Ed è così che è nata la moneta meme Big Eyes Coin.

Il processo di acquisto di questo gettone è abbastanza semplice e gli utenti possono acquistarlo con le loro carte di debito e di credito. In alternativa, possono anche utilizzare il token ETH o USDT per queste transazioni. Tuttavia, prima di procedere all'acquisto del BIG Token, gli utenti devono aver sottoscritto un portafoglio digitale come MetaMask o uno compatibile con WalletConnect, che è uno strumento open source per collegare i browser mobili con le dApp. La piattaforma raccomanda MetaMask per gli acquirenti che utilizzano browser desktop e Trust Wallet per quelli che utilizzano browser mobili.

Una volta attivato il portafoglio, gli utenti dovranno selezionare il metodo di pagamento ed effettuare il pagamento. Gli utenti che optano per le carte di debito o di credito dovranno prima acquistare i token ETH e utilizzarli per acquistare i BIG Token. Si raccomanda agli acquirenti di acquistare almeno 15 dollari di gettoni ETH, in modo da poter acquistare la quantità minima di gettoni BIG consentita dalla piattaforma. Potranno ritirare i gettoni acquistati sulla pagina di reclamo una volta terminata la prevendita pubblica.

La piattaforma accantonerà il 90% dei token per la prevendita - il 70% attraverso la prevendita pubblica e il 20% attraverso gli scambi. Il restante 10% sarà suddiviso tra attività di marketing e donazioni di beneficenza. Non saranno applicate imposte sulla vendita o sull'acquisto dei token. Tuttavia, la piattaforma applicherà un'imposta del 10% sui proventi del trading di NFT. Anche in questo caso, l'1% dei proventi sarà destinato alle donazioni di beneficenza e il resto sarà distribuito tra i venditori originali di NFT (4%) e i titolari di BIG Token (5%). Tutte le donazioni alle organizzazioni di beneficenza sono processate attraverso un portafoglio di beneficenza a cui possono accedere tutti gli utenti.

Il cervello che sta dietro a Big Eyes Coin è un team di gatti che lavorano sodo e che hanno esperienza in diversi campi. Il team è guidato da Top Cat o PawZilla e TechCat o CatNipper si occupa della parte tecnica dell'attività. Gli OpCat - TenPaws e CatSuit gestiscono gli affari quotidiani, mentre HypeCat o Hypurrr si occupa di tutto ciò che riguarda il BIG Token. Il lato legale dell'attività è gestito da LawCat o CatsEyes.

Uno dei principali punti di forza della piattaforma Big Eyes Coin è il suo meccanismo di trading NFT che terrà regolarmente aste NFT. Gli utenti potranno accedere ad ampie opportunità per ottenere il miglior valore per i loro beni, operando su una piattaforma costruita su una tecnologia di nuova generazione. Tutto ciò che la piattaforma guadagnerà da questi eventi NFT sarà sottoposto al voto "bruciare o non bruciare". Inoltre, la piattaforma ha una politica di incentivazione della partecipazione e premia l'impegno degli utenti. Queste ricompense sono in termini di NFT e BIG Token. I membri della comunità potranno anche acquistare il merchandising ufficiale di Big Eyes Coin e diffondere la piattaforma.

Filecoin ospiterà il primo workshop ad Akwa Ibom

Filecoin è un mercato open-source per il cloud storage, il livello di incentivazione e il protocollo. La piattaforma ha un proprio token nativo, FLE, che può essere utilizzato per molteplici scopi transazionali, come lo staking e lo scambio di token. Uno dei suoi punti di forza è il modo ininterrotto in cui i dati vengono archiviati sulla rete di cloud storage. Queste strategie di cloud storage possono essere modificate per ridurre i costi e la ridondanza e persino per aumentare la velocità di recupero. Inoltre, dispone di un'ampia gamma di librerie, strumenti, integrazioni e provider che rendono Filecoin molto facile da sviluppare.

In un recente sviluppo, Filecoin ha annunciato che ospiterà il primo workshop e hackathon di Akwa Ibom il 27 agosto presso lo Start Innovation Hub. L'evento riunirà esperti e appassionati di blockchain e fornirà loro una piattaforma per discutere e imparare vari argomenti sul campo, come le dApp che possono essere costruite sulla rete Filecoin, un FIL Storage Provider e le opportunità offerte dal sistema blockchain. Gli utenti potranno ascoltare esperti come il Convener di FIL Akwa-Ibom e John Mfon, CEO di Midday Technologies.

La rete di prova pubblica di VeChain Thor includerà VIP-220

VeChain Thor è una piattaforma decentralizzata che mira a catalizzare i sistemi IT sfruttando tecnologie emergenti come il 5G, l'intelligenza artificiale, la realtà virtuale e la realtà aumentata, tra le altre opzioni. La sua tecnologia personalizzata è immutabile e a prova di manomissione e presenta un mix unico di caratteristiche che possono aprire la strada a un trasferimento efficiente e autentico delle informazioni. La piattaforma decentralizzata dispone di un token nativo chiamato VET, che può essere utilizzato per la palificazione, lo scambio di token e altri scopi transazionali simili.

La blockchain Vechain Thor è modellata su innovazioni blockchain già esistenti e su nuove tecnologie che mirano ad accelerarne l'adozione di massa. Queste tecnologie includono la proof-of-authority (PoA), la delega delle commissioni di transazione, la struttura di governance e i contratti intelligenti.

All'inizio di agosto, la rete di test pubblici di VeChainThor è stata aggiornata per includere il VIP-220. La mossa è stata annunciata dalla blockchain sull'handle Twitter della VeChain Foundation. Secondo quanto riportato, la nuova funzione sarà inclusa nell'ultima versione e si chiamerà "Finality with One Bit" (FOB). Gli esperti di sviluppo sostengono che una volta visualizzate le FOB, sarà possibile eseguirle sui nodi centrali.

