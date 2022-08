Il 'Cuneo Classica Festival' si conclude con "Il barbiere di Siviglia"

Ultimo appuntamento del Cuneo Classica Festival che si chiude con la messa in scena dell'opera di Gioachino Rossini Il barbiere di Siviglia, in programma mercoledì 14 settembre alle 21 al teatro Toselli di Cuneo.



Sarà presente l'Orchestra Filarmonica del Piemonte diretta da José Ferreira Lobo. Personaggi e interpreti: Figaro-William Allione, Il Conte d’Almaviva-Alejandro Escobar, Rosina-Leonora Tess, Don Bartolo-Marco Sportelli, Don Basilio-Franco Rios Castro, Berta-Marina Serpagli. Alcuni di loro sono stati selezionati nel Concorso Internazionale di Canto Lirico Enzo Sordello di Cuneo.



Clara Dutto maestro accompagnatore, Angel Pazos direttore di palco, Alfonso De Filippis regista. Sono previsti interventi dell'Accademia G. Toselli, Maison de la Danse e AFP di Cuneo).



Promossa dal Comune di Cuneo, la rassegna è organizzata dalla Promocuneo, in collaborazione con Amici per la Musica di Cuneo in coproduzione con La Asociaciòn Lìrica Luis Mariano de Irun (Spagna), con il contributo della Fondazione Crt e della Fondazione Crc.



Per Info tel. 0171.698388 – 333 4984128 - e-mail: promocuneo@tin.it



Biglietteria on line disponibile su www.promocuneo.it