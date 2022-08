Pontechianale celebra gli Alpini e il capogruppo Giovan Battista Perin

Domenica 4 settembre l'annuale festa alpina di Pontechianale diventa l’occasione per celebrare i 40 anni di servizio a favore della locale sezione Ana del capogruppo Giovan Battista Perin.



La giornata prevede colazione alpina alle 8,30 presso la sede del gruppo (lato chiesa) e la consegna da parte degli amministratori comunali di una targa ricordo all’infaticabile penna nera pontechianalese. I gagliardetti delle sezioni “amiche” sfileranno nell’occasione presso il municipio. Alle 10,30 posa delle corone ai Caduti, alle 11,15 messa nella chiesa parrocchiale, alle 13 pranzo al ristorante Chalet Seggiovia (prenotazioni: 0175-950410, 348-73255067, 348-3380279, 347-1613235).



Dice l'assessore Paolo Gaudissard: "Dal 1982 Giovan Battista si è speso con dedizione e impegno, che tutti gli riconoscono, in questi anni all'interno dell'associazione. In un piccola realtà come Pontechianale ci sembra doveroso dare risalto a persone che come lui, si spendono attivamente per svariate iniziative e servizi a favore della comunità e dei turisti".