Motori: a Boves torna la Hat Sanremo-Sestriere

Sabato 3 settembre in piazza Italia torna l'evento motociclistico Hat Sanremo-Sestriere



Torna anche quest’anno a Boves l’imperdibile appuntamento dedicato agli amanti delle due ruote con la 14esima edizione di HAT SANREMO – SESTRIERE, già nota come HARDALPITOUR, un viaggio di mototurismo attraverso le Alpi di Liguria e Piemonte che ha come obiettivo far riscoprire i percorsi più suggestivi attraverso le Alpi occidentali.



L’evento si svolgerà dal 2 al 4 settembre con partenza da Sanremo e farà sosta il sabato sera del 3 settembre a Boves, per poi proseguire il giorno seguente verso Sestriere, tappa finale, domenica 4 settembre. Oltre 450 le moto che faranno tappa a Boves dove arriveranno a gruppetti per la grande cena in piazza Italia organizzata congiuntamente da Comune e Proloco di Sant’Anna e Santi Coronati, instancabili gruppi di volontari bovesani che, come sempre, accolgono ogni proposta del Comune con grande entusiasmo.



Anche quest’anno saranno proprio i volontari delle frazioni bovesane a cucinare ravioli e antipasti vari per i tanti motociclisti attesi nella serata di sabato 3 settembre.



Per tutta la serata musica a volontà con il Dj Emanuele Schiffer che proporrà un vasto repertorio che ripercorrerà le hit più celebri degli anni 80-90.



Come lo scorso anno, saranno presenti in piazza per l’occasione, i campioni dello sport e delle mitiche Parigi Dakar, oltre ai tanti appassionati partecipanti provenienti da 14 diverse nazioni.



L’appuntamento è quindi sabato 3 settembre dalle ore 19 alle ore 23 in piazza Italia a Boves per incontrare i partecipanti e ammirare le motociclette più belle e curiose di sempre.