Suzuki Rally Cup 2022: Giordano-Siragusa vincono la '1000 Miglia'

Adesso è realtà: Matteo Giordano e Manuela Siragusa hanno vinto la Suzuki Rally Cup 2022!



Il primo posto al termine di una difficile "1000 Miglia" è il timbro che mancava per certificare la matematica vittoria nel trofeo monomarca giapponese: a due gare dal termine, sono 161 i punti in classifica per i coniugi cuneesi, con Fichera-Pellegrino fermi a 100 e Iani-Puliani a 84. Questo risultato, peraltro, vale la definitiva vittoria nel campionato italiano R1.



Dopo la premiazione in Piazzale Arnaldo a Brescia, spento il motore della Suzuki Swift Hybrid numero 116, l'equipaggio Giordano-Siragusa può finalmente festeggiare insieme ai rappresentanti della concessionaria Tiesse Asti, oltre allo staff di Alma Racing e Kimera Racing.



"Mai ci saremmo aspettati lo scorso inverno, quando ci siamo iscritti alla Suzuki Rally Cup, di festeggiare la vittoria con due gare di anticipo ed al termine di un rally complesso e prestigioso come la "1000 Miglia". Questa gara è stata lo specchio di quanto abbiamo fatto finora: un rally tecnico, con una prova speciale di rara difficoltà lunga oltre 26 km ripetuta due volte, in cui non è stato facile spingere senza commettere errori" hanno detto i due piloti.



"Noi abbiamo dato il massimo, la vettura è stata perfetta ed è motivo di vero orgoglio aver vinto davanti ad equipaggi di alto livello come Igor Iani-Nicola Puliani, Giorgio Fichera-Samuele Pellegrino e Roberto Pellè-Luca Franceschini, con cui è stata una vera battaglia sportiva. Ora dobbiamo festeggiare, poi penseremo alle ultime due gare in calendario!"



Il quinto successo su sei rally arriva al termine di una gara per nulla facile, dove Giordano-Siragusa fanno la differenza sul primo passaggio della p.s. "Pertiche" rifilando oltre 22 secondi a Iani-Puliani.



Tra ritardi, cambiamento delle condizioni dell'asfalto ed un'attenta gestione delle ultime prove, vince la prudenza e comunque sono oltre 40 i secondi di vantaggio sull'equipaggio Fichera-Pellegrino nella classifica finale.



La Suzuki Rally Cup 2022 prevede ancora due gare per completare il proprio percorso: ad inizio ottobre il "Rally Due Valli" a Verona ed a metà novembre il "Coppa Liburna" a Livorno.