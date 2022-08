Pallapugno: i risultati di Coppa Italia e il ritorno dei campionati dopo la pausa

Lo sferisterio di Bormida, in provincia di Savona, ha ospitato le tre giornate delle finali di Coppa Italia, con nove partite che si sono giocate da venerdì 26 a domenica 28 agosto. A sostegno della Fipap, che ha promosso la manifestazione in collaborazione con la società Bormidese, anche quest’anno c'erano la Fondazione Crc (che ha supportato gli incontri riservati al settore giovanile), Banca d’Alba, Egea e Siscom.



In Serie A, vittoria per 11-3 del Nocciole Marchisio di Massimo Vacchetto con l'Araldica Castagnole Lanze di Cristian Gatto, mentre la Tealdo Scotta Alta Langa di Fabio Gatti si aggiudica la Coppa Italia di Serie B in una finale intensa, durata poco più di quattro ore e chiusa con la vittoria per 11-10 con la Speb di Davide Barroero.



In Serie C1 è il Gottasecca di Omar Balocco a fare festa a scapito del Bubbio di Alessio Ferro, sconfitto 11-3.



Anche il match di Serie C2 è stato vinto dal Gottasecca di Samuele Scarzello al termine di una finale con la Merlese di Pietro Bovetti durata più di quattro ore e chiusa con il risultato di 11-10.



La prima Coppa Italia Femminile va all’Amici del Castello: la quadretta di Rebecca Klippl supera 9-0 la San Leonardo di Nathalia Di Curzio, mentre per la categoria Under 21, vittoria per 9-2 della Pro Paschese B di Cristian Tafani con il Canalese di Giorgio Battaglino.



L’Araldica Castagnole Lanze di Giovanni Cerruti si prende la coccarda tricolore della categoria Allievi, battendo 8-7 il Monastero Dronero di Christian Salvagno, mentre il Gottasecca di Alex Manfredi supera 7-3 la Bormidese di Leonardo Parodi, conquistando il trofeo tra gli Esordienti.



Infine, tra i Pulcini, vittoria del San Biagio di Patrik Calandri: 7-2 contro la Subalcuneo di Aleksandr Selvini.



Ripartono i campionati

Dopo lo stop per le finali di Coppa Italia si riparte con i campionati, per il rush finale della stagione.



Di seguito tutte le partite in programma:



- Serie A Banca d'Alba-Egea

Playoff - Quarta di ritorno

Venerdì 2 settembre ore 20.30 a Canale: Roero Isolamenti Canalese-Nocciole Marchisio Cortemilia

Sabato 3 settembre ore 20.30 a Dolcedo: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Acqua San Bernardo Subalcuneo

Riposa: Araldica Castagnole Lanze



Quinta e ultima di ritorno

Giovedì 8 settembre ore 20.30 a Cortemilia: Nocciole Marchisio Cortemilia-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

Giovedì 8 settembre ore 20.30 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Roero Isolamenti Canalese

Riposa: Acqua San Bernardo Subalcuneo



Playout - Quarta di ritorno

Sabato 3 settembre ore 20.30 a Dogliani: Virtus Langhe-Pallapugno Albeisa

Domenica 4 settembre ore 16 a Bormida: Bormidese-FBC Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo

Riposa: Alusic Merlese



Quinta e ultima di ritorno

Venerdì 9 settembre ore 20.30 a Santo Stefano Belbo: FBC Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo-Virtus Langhe

Venerdì 9 settembre ore 20.30 a Mondovì: Alusic Merlese-Bormidese

Riposa: Pallapugno Albeisa



- Serie B

Andata quarti di finale

Domenica 4 settembre ore 20.30 a San Benedetto Belbo: Tealdo Scotta Alta Langa-Bcc Pianfei Pro Paschese

Venerdì 2 settembre ore 20.30 a San Biagio Mondovì: Acqua San Bernardo San Biagio-Abrigo Albagrafica Ricca

Sabato 3 settembre ore 20.30 a Ceva: Srt Progetti Ceva-Galvanotecnica Surrauto Monticellese

Sabato 3 settembre ore 16 a San Rocco di Bernezzo: Speb-Benese



Ritorno quarti di finale

Sabato 10 settembre ore 20.30 a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Tealdo Scotta Alta Langa

Sabato 10 settembre ore 20.30 a Ricca d'Alba: Abrigo Albagrafica Ricca-Acqua San Bernardo San Biagio

Venerdì 9 settembre ore 20.30 a Monticello d'Alba: Galvanotecnica Surrauto Monticellese-Srt Progetti Ceva

Venerdì 9 settembre ore 20.30 a Bene Vagienna: Benese-Speb



Andata spareggi salvezza

Giovedì 1 settembre ore 20.30 a San Pietro del Gallo: Scotta Centro Incontri-Peq Agri Don Dagnino

Sabato 3 settembre ore 20.30 a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Morando Neivese



Ritorno spareggi salvezza

Venerdì 9 settembre ore 20.45 ad Andora: Peq Agri Don Dagnino-Scotta Centro Incontri

Sabato 10 settembre ore 20.30 a Canale: Morando Neivese-Pieve di Teco



- Serie C1

Andata quarti di finale

Giovedì 1° settembre ore 20.30 a Gottasecca: Gottasecca-Amici del Castello

Giovedì 1° settembre ore 20.30 ad Alba: Pallapugno Albeisa-Imperiese

Domenica 4 settembre ore 20.30 a Castagnole delle Lanze: Castiati Assicurazioni Castagnole-Valle Bormida

Giovedì 1° settembre ore 20.30 a Monastero Bormida: Bubbio-Pieve di Teco



Ritorno quarti di finale

Giovedì 8 settembre ore 20.30 a Diano Castello: Amici del Castello-Gottasecca

Mercoledì 7 settembre ore 20.30 a Dolcedo: Imperiese-Pallapugno Albeisa

Mercoledì 10 settembre ore 20.30 a Monastero Bormida: Valle Bormida-Castiati Assicurazioni Castagnole

Mercoledì 10 settembre ore 20.30 a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Bubbio



Andata spareggi salvezza

Sabato 3 settembre ore 16 a Taggia: Taggese-Bormidese

Venerdì 2 settembre ore 20.30 a Cortemilia: Cortemilia-Canalese



Ritorno spareggi salvezza

Lunedì 8 settembre ore 20.30 a Dogliani: Bormidese-Taggese

Martedì 9 settembre ore 20.30 a Canale: Canalese-Cortemilia



- Serie C2

Andata quarti di finale

Lunedì 5 settembre ore 20.30 a Gottasecca: Gottasecca-Prodeo

Giovedì 1° settembre ore 20.30 a Ricca: Ricca-Augusto Manzo B

Mercoledì 31 agosto ore 20.30 a Bormida: Bormidese-Subalcuneo

Lunedì 5 settembre ore 20.30 a Mondovì: Merlese-Don Dagnino A



Serie C2 - Ritorno quarti di finale

Venerdì 9 settembre ore 20.30 a Chiusavecchia: Prodeo-Gottasecca

Giovedì 8 settembre ore 20.30 a Rocchetta Belbo: Augusto Manzo B-Ricca

Mercoledì 7 settembre ore 20.30 a Cuneo: Subalcuneo-Bormidese

Domenica 11 settembre ore 20.30 ad Andora: Don Dagnino A-Merlese



- Femminile

Andata di finale

Amici del Castello-San Leonardo 9-3



Ritorno di finale

Domenica 4 settembre ore 19 a Imperia: San Leonardo-Amici del Castello



- Under 21

Andata quarti di finale

Pro Paschese B-Peveragno 9-1

Speb-Benese 9-5

Pro Paschese A-Bormidese 9-2

Canalese-Virtus Langhe B 9-1



Under 21- Ritorno quarti di finale

Venerdì 2 settembre ore 20.30 a Peveragno: Peveragno-Pro Paschese B

Giovedì 1° settembre ore 20.30 a Bene Vagienna: Benese-Speb

Giovedì 1° settembre ore 20.30 a Bormida: Bormidese-Pro Paschese A

Giovedì 1° settembre ore 20.30 a Dogliani: Virtus Langhe B-Canalese



- Allievi

Andata semifinali

Venerdì 2 settembre ore 19 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Albese B

Venerdì 2 settembre ore 19 a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Subalcuneo



Allievi - Ritorno semifinali

Venerdì 9 settembre ore 20.30 ad Alba: Albese B-Araldica Castagnole Lanze

Venerdì 2 settembre ore 18.30 a Cuneo: Subalcuneo-Monastero Dronero



- Esordienti

Spareggio quarti di finale

Martedì 30 agosto ore 20.30 a Gottasecca: Gottasecca-Subalcuneo



Andata quarti di finale

Bormidese-Vincente spareggio Gottasecca-Subalcuneo

Domenica 4 settembre ore 17.30 a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Pro Paschese



Esordienti - Ritorno quarti di finale

Vincente spareggio Gottasecca-Subalcuneo-Bormidese

Sabato 10 settembre ore 17.30 a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Alta Langa



- Pulcini

Andata semifinali

Giovedì 1° settembre ore 18.30 a Ricca: Ricca-San Biagio

Lunedì 5 settembre ore 18 a Mondovì: Merlese-Subalcuneo



Pulcini - Ritorno semifinali

Venerdì 9 settembre ore 19 a San Biagio Mondovì: San Biagio-Ricca

Domenica 11 settembre ore 18 a Cuneo: Subalcuneo-Merlese



- Promozionali - Semifinali (gara unica)

Sabato 3 settembre ore 17 a San Benedetto Belbo: Alta Langa-San Leonardo

Venerdì 2 settembre ore 18 a Mondovì: Merlese A-Bubbio