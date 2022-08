A Pian della Regina la Festa del Monviso della Lega Salvini Premier

Il prossimo fine settimana la Lega Salvini Premier si ritroverà a Pian della Regina per la Festa del Monviso.



"Come Lega della Provincia di Cuneo - commenta il Senatore Giorgio Maria Bergesio - abbiamo voluto organizzare una festa incentrata su temi programmatici quanto più attuali, ovvero montagna, acqua e ambiente. La nostra terra è infatti sempre più oggetto di cambiamenti climatici che dovranno essere necessariamente affrontati. Proprio per questo abbiamo voluto organizzare una tavola rotonda sul tema con i nostri politici e amministratori al fine di proporre soluzioni concrete per la nostra Granda. Invitiamo quindi tutti i cuneesi a partecipare anche quale momento di confronto su programmi e progetti in vista della prossima tornata elettorale".