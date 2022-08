Ceva, Stirianotti sostituisce Alciati. Mottinelli: "Bello condividere l'esperienza. Rimarrà a darci una mano in futuro"

Nell’ultimo consiglio comunale di Ceva il gruppo "Una Svolta per Ceva", tramite il consigliere comunale Fabio Mottinelli, ha chiesto alcuni chiarimenti sul punto degli equilibri di bilancio, in merito alla tassazione locale, alla situazione della Casa Albergo, sul futuro degli uffici distaccati della Questura nell’ex Caserma della Polizia Stradale e se vi fossero in programma interventi importanti di risparmio energetico per abbattere la spesa pubblica, soprattutto in relazione agli aumenti del costo di gas e luce che incidono sulle casse comunali e, quindi, sui contribuenti.



Il ragioniere comunale non ci ha rassicurato sulla tassazione, demandando, giustamente, all’Amministrazione Comunale scelte future sulle modalità di mantenimento degli equilibri di bilancio.



In ragione della probabilità di un aumento della tassazione locale, in assenza di soluzioni alternative abbiamo chiesto chiarimenti in ordine alle altre questioni che abbiamo sollevato: la Casa Albergo, per la situazione incresciosa in cui versa dopo anni, il futuro degli uffici della Questura nell’ex Caserma della Polizia Stradale, situazioni che rappresentano fonte di incasso per il Comune, e sull’abbattimento dei costi dell’energia.



Sul primo punto il Sindaco ha comunicato che darà l’ennesimo incarico ai legali, questa volta non per richiedere l’apertura della struttura ma per un risarcimento, sul secondo punto ha comunicato di aver coperto con fondi comunali le spese per gli uffici della Questura e di aver ricevuto fondi dalla Regione, ma come contributo, non strutturali ai bilanci regionali, quindi per il futuro non abbiamo ancora la certezza di un mantenimento del servizio. Sull’abbattimento dei costi energetici ad oggi, per il futuro, è presente solo una richiesta al per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sull’ex Ilsa, su cui non si ha ancora risposta.



Il nostro gruppo consiliare ha presentato un ordine del giorno, redatto dal consigliere Andrea Ferro, primo firmatario, e sottoscritto anche da Alciati, Mottinelli e Sanino per intitolare un luogo della città a tutti i volontari di tutte le associazioni presenti in città per l’opera quotidiana che svolgono, a titolo di riconoscimento pubblico. L’amministrazione ha risposto che da tempo ci sta pensando e lavorando, Mottinelli, allora, ha suggerito di coinvolgere anche le Associazioni nel percorso.



Successivamente è stata effettuata la surroga del consigliere Davide Alciati, dimissionario, sostituito da Enrico Stirianotti. Il capogruppo Mottinelli, ha commentato: "Il collega Davide Alciati, per motivi personali, ha dovuto rassegnare le dimissioni dal Consiglio Comunale. È stato bello condividere questa esperienza con lui come capolista, dalla campagna elettorale, insieme a tutti i candidati ad oggi, a nome del gruppo comunico che ci dispiace molto perché il suo contributo è stato prezioso e, noi consiglieri eletti, abbiamo imparato molto dalla sua esperienza e serietà. Davide ha confermato che, comunque, sarà sempre vicino a noi e ci darà una mano anche per il futuro. Al suo posto è entrato, come da ordine dei risultati elettorali, Enrico Stirianotti, al quale diamo il benvenuto ed insieme continueremo il lavoro iniziato tre anni fa, perché dall'inizio di questa legislatura noi consiglieri siamo sempre stati in contatto con i membri della lista candidata alle ultime comunali, oltre che con tutti i cittadini che ci hanno sostenuto e contatto in seguito negli anni".



Infine è stata discussa un’interrogazione del consigliere Mottinelli che ha chiesto aggiornamenti in merito allo stato dei lavori di messa in sicurezza del Tanaro, in particolare sulla ricalibratura degli argini e sulla regimazione delle acque nelle zone circostanti il campo sportivo e l’Uvex fino ad arrivare a tutto corso IV novembre.



Il Sindaco ha comunicato che in questi giorni è stato avviato l’iter burocratico per i lavori sugli argini e che è stato predisposto uno studio di fattibilità sulla regimazione delle acque, ma che risulta ad oggi troppo oneroso per essere realizzato, secondo l’Amministrazione, se non si presenteranno alternative che abbatteranno i costi. Mottinelli ha evidenziato che si arriverà a conclusione dell’iter burocratico nell’autunno, stagione non ottimale per la realizzazione delle opere.



Stirianotti ha proposto, per la regimazione delle acque, di ragionare anche sulla deviazione, a monte, delle acque nella zona della Piana.