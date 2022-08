Movimento 5 Stelle: nessun sostegno ai candidati per la Provincia

Il Movimento 5 Stelle non sostiene alcuna candidatura in vista delle

elezioni, di secondo livello, per la Provincia di Cuneo.



Da parte dei due aspiranti Presidenti non è giunto alcun tentativo di

dialogo con il Movimento, né si ravvisano proposte programmatiche in

linea con quelli che sono i princìpi della nostra comunità.



Pertanto i consiglieri comunali della Provincia di Cuneo, ed i

rappresentanti nelle istituzioni che si riconoscono nel Movimento 5

Stelle, non sosterranno alcuna candidatura per il rinnovo delle cariche

di Presidente della Provincia.