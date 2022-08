Al via il Campus Corale Giovanile alla casa diocesana di Sampeyre

Prende il via oggi la settima edizione del Campus Corale Giovanile, appuntamento estivo organizzato da Associazione Cori Piemontesi presso la Casa Diocesana di Sampeyre e con il patrocinio di Feniarco.

Nato nel 2016, il Campus Corale ha fin da subito avuto come obiettivo quello di raccogliere giovani voci in un luogo lontano da tutto ciò che è la normale quotidianità, per un’esperienza corale diversa dal solito che aggrega voci provenienti da tutta Italia unite tra loro dalla stessa passione: l’amore per il coro.

“Ogni anno invitiamo al Campus maestri e direttori di coro di fama internazionale, con l’obiettivo di offrire ai giovani cantori la possibilità di poter studiare con grandi didatti esperti di coralità giovanile. Quest’anno saranno con noi Roberta Paraninfo, Denis Monte, dai Paesi Baschi Eva Ugalde e il caro amico Fabio De Angelis” - spiega M° Dario Piumatti, Direttore Artistico del Campus.

L’evento conclusivo della settimana sarà il consueto concerto di fine campus che si terrà venerdì 2 settembre alle ore 16,30 nella frazione di Becetto di Sampeyre.