Saluzzo: addio a Fedele Bernardi, ex Ciaferlin e presidente dei "Pescatori Valle Po"

E’ stato per anni l'appassionato presidente della Società dilettantistica Pescatori Valle Po e Varaita che gestiva il laghetto di Pagno, in zona Terre rosse a Saluzzo, dove ha organizzato per decenni la "Festa dei Pierini" e la la pesca alla trota non competitiva per i più piccoli.

Conosciuto da tutti come un uomo gioviale, sempre di buon umore, pronto al saluto amichevole e disponibile verso gli altri, Fedele Bernardi è deceduto all’età di 88 anni durante la notte tra domenica e lunedì. Il funerale avrà luogo domani (mercoledì 31 agosto) alle 15,30 in duomo; il rosario stasera alle 18, sempre nella cattedrale di Saluzzo.

Aveva lavorato prima della pensione come operaio alla Cartiera Burgo ed è stato molto presente nella vita di comunità, vestendo anche i panni della maschera di Ciaferlin e rendendosi sempre disponibile per contribuire alla riuscita del Carnevale cittadino con la vendita dei biglietti della Lotteria. Partecipava come volontario alle iniziative della residenza Tapparelli, presenza fissa per la cottura delle caldarroste. Era rimasto vedovo due anni fa della moglie Luisa.

Il suo nome figurava anni fa nelle liste elettorali della “Città d’amare” con l’ex sindaco Paolo Allemano.

"Tutti gli volevano bene - aggiunge la sorella Paola - una famiglia numerosa molto unita con il ricordo di nostra madre che ci ha insegnato la bellezza del volersi bene e dell'amare gli altri.

Lascia, oltre a Paola, le sorelle Bruna e Mirella, i fratelli Enrico e Luigi con le loro famiglie.