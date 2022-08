Saluzzo e la Granda onorano il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nei 40 anni della morte

Anche Saluzzo, sua città natale, ricorda il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nei 40 anni della morte.

Il 3 settembre del 1982, pochi mesi dopo essere stato nominato Prefetto di Palermo, il Generale dei Carabinieri moriva nella strage mafiosa di via Carini, con la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo. La scena di guerra, dell’Autobianchi A112 color panna crivellata dai colpi di Kalashnikov, è ancora negli occhi di molti, dopo 40 anni.

Saluzzo ricorda la morte del suo illustre concittadino, nato in città il 27 settembre del 1920, eroe nazionale, con una cerimonia nel palazzo municipale di via Macallè sabato 3 settembre con ritrovo alle 17.

Il programma prevede alle 17,30 la deposizione della corona d’alloro alla lapide posta in alto nello scalone del municipio, col saluto del sindaco Mauro Calderoni e l’intervento di autorità civili e militari.

Il generale dell’Arma era stato onorato dalla città di Saluzzo due anni fa nel centenario della sua nascita con l’inaugurazione di un monumento, installazione contemporanea, opera collettiva di sei artisti cittadini, in piazza Garibaldi, nell’ambito di una grandissima celebrazione alla presenza del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, del Comandante General dell’Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri e di un parterre istituzionale di autorità di governo, civili, militari, religiose, associazioni e cittadini.

Nell’ambito della celebrazione per il centenario della nascita, in un Consiglio comunale straordinario era stata conferita la cittadinanza onoraria ai Carabinieri, facendoli diventare per sempre cittadini onorari di Saluzzo: “Un riconoscimento istituzionale importante nel rapporto con l’Arma che è anche la riconoscenza sincera di ognuno dei cittadini, per ciò che fate sempre e soprattutto nei momenti difficili della città – erano state le parole del sindaco Calderoni.

Un'altra cerimonia in memoria dell’alto ufficiale dell’Arma è quella in programma alle ore 17.30 di venerdì 2 settembre a Bra, presso la scuola media di via Edoardo Brizio, a lui intitolata. Il Generale verrà ricordato con un momento organizzato da Comune e Istituto Comprensivo Bra2 con la partecipazione dell’Amministrazione comunale e dei Carabinieri della locale Compagnia e di quella albese.

Per il 40° anniversario della morte di Carlo Alberto Dalla Chiesa, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha realizzato una locandina celebrativa riportante l’effige e una celebre frase del Generale: “Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli”.