Cercatore di funghi muore nei boschi a Montoso di Bagnolo Piemonte

È stato constatato il decesso di un cercatore di funghi nei boschi in frazione Montoso di Bagnolo Piemonte, in valle Infernotto. L'uomo, di cui non sono state rese note le generalità, è stato colto da un malore nella prima mattina di oggi, martedì 30 agosto. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 8. Sul posto è stato inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso che ha localizzato il punto dell'incidente dopo qualche difficoltà a causa delle condizioni meteo avverse.

L'equipe sanitaria, coadiuvata dal tecnico del Soccorso Alpino a bordo, è stata sbarcata e ha tentato la rianimazione cardiocircolatoria dell'uomo finché è stato possibile soltanto constatarne il decesso.



La salma è stata trasportata da squadre a terra che, dopo l'autorizzazione alla rimozione, hanno proceduto con il trasporto a piedi verso valle dove erano presenti i Carabinieri per le operazioni di Polizia Giudiziaria.