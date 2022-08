Raduni estivi Fidal di agosto 2022: grande rappresentanza dell'Atletica Mondovì

Dopo quasi 10 giorni di allenamenti, si sta concludendo il raduno regionale del Comitato Piemontese che dal 1999, ininterrottamente, si svolge ogni estate a Mondovì presso la pista “Fantoni Bonino” con l’Atletica Mondovì - Acqua S. Bernardo a fare gli onori di casa dando il supporto logistico e amministrativo.



Quest’anno, oltre ai gruppi del settore Velocità e Lanci, rispettivamente agli ordini dagli ex azzurri Marco Menchini e Maria Marello supportati dai tutor “olimpici” Nicola Vizzoni e Claudia Coslovich, sono stati presenti anche gli atleti dei settori Salti e prove multiple con la referente Valeria Musso per il salto in alto coadiuvata da Davide Di Chiara per i salti in estensione, e Ostacoli con il tecnico Luca Chirio.



In veste di supporto tecnico e di atleta, anche la discobola azzurra Deasy Osakue (campionessa italiana in carica e detentrice del record italiano) che ha qualificato ancora di più con la sua presenza i raduni 2022. Riconfermata la novità dello scorso anno, fortemente voluta dal presidente Clelia Zola e dal fiduciario tecnico giovanile Alfonso Violino, il mini raduno di tre giorni riservato agli atleti della categoria ragazzi (prima e seconda media) coordinato dall’istruttore Samuel Agostino che ha saputo brillantemente coinvolgere gli atleti e trasferire nozioni tecniche.



Nello staff regionale era presente anche il tecnico dell’Atletica Mondovì Aura Angelica Bella.



In tutto sono stati oltre 150 gli atleti e 20 i tecnici societari provenienti dal Piemonte e dalla Valle d’Aosta (ma anche alcuni da Toscana e Lombardia) che hanno partecipato al collegiale e che sono stati ospitati presso l’Hotel Commercio di Roccaforte per l’intero periodo di stage, dove, nella serata di venerdì 26, l’assessore allo Sport di Alessandro Terreno ha voluto portare il suo saluto e quello della città di Mondovì.



A loro si sono aggregati anche i monregalesi Andrea Guffanti, Matteo Scarrone, Marco Ambrosio (lanci); Francesca Bilardo, Sofia Sannino, Gabriele Beccaria, Valerio Cerri, Anna Mamiedi, Giulio Toppino e Alice Preve (velocità); Celeste Dotta e Federica Peyra (Salti), Federico Palladino, Cristian Boschetti, Anna Mamiedi (Salti e Prove multiple), Alessia Tacchini, Giorgio Comino, Francesco Naso, Alice Botto, Emma Battaglio, Alberto Papaleo, Paola Ambrosio, Lorenzo Lequio, Giacomo Provera, Aurora Dadone (categoria Ragazzi) e i tecnici dell’Atletica Mondovì (Andrea Pace, Enrico Priale, Ferdinando Pace, Pietro Rossi, Lorenzo Rossi, Martina Pesce, Susanna Gasco, Andrea Oderda e Marco Chiecchio) che hanno potuto approfittare della presenza e della disponibilità di allenatori specialisti per formazione e aggiornamento.



Fabio Boselli presidente dell’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo commenta così in chiusura dei raduno: “Come Atletica Mondovì ci fa enormemente piacere poter proseguire una tradizione lunga più di 20 anni… E’ stato davvero bello vedere tanti ragazzi faticare in campo e sulle pedane, ma sempre con il sorriso. Sono belle esperienze che sicuramente lasceranno qualcosa di positivo soprattutto dopo questo periodo difficile. Un plauso va fatto a tutti i tecnici responsabili di settore e ai tre tutor Nicola Vizzoni (argento nel martello a Sidney 2000) e Claudia Coslovich (detentrice del record italiano di giavellotto) e a Deasy Osakue per l’impegno profuso e la dedizione.”



Nello stesso periodo in altura, a Sestrieres, si è svolto il raduno riservato al gruppo mezzofondo a cui hanno preso parte Adele Roatta, Soraia Cillario, Caterina Boetti, Tommaso Bosio, Pietro Vieno, Pietro Morello, Michele Barale, Alice Beccaria e Giacomo Bisio. La stessa Adele Roatta è poi partita alla volta di Dimaro in Trentino Alto Adige dove è stata convocata al raduno nazionale in vista dei campionati italiani di corsa su strada programmati per domenica 5 settembre a Castelfranco Veneto.