In arrivo a Cherasco la seconda edizione del "Museo della magia in festa"

Il Museo della magia in collaborazione con la Fondazione Mago Sales nel secondo weekend di settembre organizza la 5° edizione di “Museo in festa” con un programma naturalmente magico e di alto livello artistico.

Mattatore della manifestazione sarà Walter Rolfo con il suo gruppo “Masters of Magic”, una organizzazione che nei prossimi anni allestirà a Torino i campionati europei della magia (2024) e subito dopo quelli mondiali (2025). Grandissime manifestazioni che ospiteranno centinaia di migliaia di maghi e di visitatori provenienti da tutto il mondo.

Naturalmente la stampa sta dando il giusto risalto a queste manifestazioni.

Il museo della magia sarà direttamente collegato a questi eventi internazionali e Cherasco si sta preparando a ricevere migliaia di visitatori che riproporranno Cherasco insieme a Torino Capitale Mondiale della Magia.

Lo stesso Valter Rolfo sarà il prossimo dirigente del Museo della Magia di Cherasco, sostituendo degnamente don Silvio, mago Sales, alla direzione del museo.

Se siete curiosi e non avete chiuso completamente le finestre ai sogni venite a Cherasco il 10 e l’11 settembre per immergervi in mondo irreale, ma pur sempre possibile.

Tutti noi, in questo periodo di incertezze, abbiamo bisogno credere ai sogni perché, così, basta un gradino per raggiungere le stelle”.

Walter Rolfo presenterà il galà internazionale di Magia la sera del sabato 10 settembre nella piazza Belvedere a Cherasco. Uno spettacolo senz’altro all’altezza di ogni aspettativa in cui saranno protagonisti premi mondiali di magia nel recente congresso a Québec City.

Inoltre, domenica. i visitatori del museo della magia potranno assistere alle nuove animazioni e allestimenti. Tutti voi sarete accompagnati dalla voce di Arturo Brachetti che vi porterà a vivere emozioni straordinarie con il racconto dei più grandi maghi della storia.