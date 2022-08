L’addio a Gorbaciov: il ricordo del governatore Alberto Cirio

"A poche ore dalla sua scomparsa mi torna in mente il giorno in cui in Piemonte, in occasione del World Political Forum di cui Gorbaciov era fondatore, ho avuto la possibilità di conoscerlo personalmente, complice come spesso accade uno dei prodotti simbolo della nostra terra. Addio a uno dei leader, premio Nobel per la pace, che hanno scritto la storia".



Così il governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio sulla scomparsa dello statista russo, spentosi nella serata di ieri a 91 anni.



L’occasione fu la visita che Gorbaciov tenne tra Torino e Alba nell’ottobre 2006, quando incontrò l’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per poi partecipare in serata a un incontro tenuto nella capitale delle Langhe, presso la Tenuta La Bernardina della famiglia Ceretto. Nella foto insieme all’ultimo presidente dell’Urss, Cirio, allora consigliere regionale e presidente dell’Ente Fiera Internazionale del del Tartufo, e l’allora sindaco albese Beppe Rossetto.