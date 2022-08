Riconfermati alla guida della Croce Bianca di Ceva il presidente Filippo Dapino e l'intero direttivo

Sarà ancora Filippo Dapino il presidente della Croce Bianca di Ceva, insieme a tutto il direttivo.

"Ci siamo ricandidati - spiega Dapino - per senso di responsabilità e dovere nei confronti di un presidio che costituisce un servizio essenziale per la città".

Dapino era entrato alla guida dell'associazione circa 13 anni fa, risollevando le sorti dell'associazione che rischiava il fallimento. Ora, nonostante avesse manifestato la volontà di non ricandidarsi, si è di nuovo messo al servizio della comunità, insieme ai consiglieri, per evitare di privare la comunità di un presidio sanitario essenziale.

"Non sono pervenute candidature - prosegue Dapino - dunque l'assemblea avrebbe dovuto procedere per legge alla delibera della messa in liquidazione, interessando il tribunale competente e procedendo poi alla chiusura dell'associazione. Per senso di responsabilità non ce la siamo sentita, perché la città avrebbe perso un servizio essenziale. La scelta mia e di tutti i consiglieri di metterci nuovamente a servizio del paese è per ricordare i soci fondatori che purtoppo non sono più tra noi Bruno Muratore e Raffaele Sasso. Proseguiremo, come abbiamo sempre fatto, svolgendo il nostro operato con professionalità e serietà".