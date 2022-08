Ciclismo, Oztaler Radmarathon: la buschese Samantha Arnaudo seconda nella granfondo più dura d'Europa

Samantha Arnaudo, prima da destra, seconda alla Otztaler Radmarathon a Solden

Un’altra grande impresa della campionessa buschese di granfondo di ciclismo Samantha Arnaudo, che tra l’altro aveva vinto in maggio la Granfondo New York e nello scorso giugno “LaMontBlanc” di Courmayeur e la “Sportful Dolomiti Race” a Feltre, in Veneto.



Domenica scorsa alla Otztaler Radmarathon a Solden (Austria), 232 km per 5.500 metri di dislivello, una delle gare più dure al mondo e la più dura d’Europa, ha vinto la medaglia d’argento dopo essere stata in testa per metà gara. “Alla mia prima Otzatler - dice - ho chiuso in seconda posizione in 8 ore e 10 minuti, prima una tedesca e terza un’olandese. Sono stata l’unica italiana sul podio assoluto. Il livello di questa gara è sempre altissimo, perciò sono comunque soddisfatta e il secondo posto mi sarà sicuramente di stimolo per la prossima volta”.



Continuano, pertanto, i complimenti da parte del sindaco Marco Gallo e dell’assessore allo Sport Diego Bressi: “Grazie Samantha che con il tuo impegno porti in cima al mondo anche un po’ della tua Busca”.