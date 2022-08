Alta Valle Maira, 90enne ha un malore, immediato l'intervento da parte dei soccorritori

Una volta eseguiti gli accertamenti da parte dei Sanitari del Servizio Regionale di Elisoccorso, la paziente è stata trasferita con il supporto dei Tecinci del Soccorso Alpino e Speleologico, sezione di Dronero, in autoambulanza per poi essere trasportata presso la piazzola più comoda per l'eliambulanza per poi ricevere le cure idonee presso il presidio ospedaliero più vicino.