Incidente stradale intorno alle 18,45 di oggi (mercoledì 31 agosto) a Lagnasco, dove in strada Saluzzo un’autovettura è uscita di strada per cause ancora imprecisate finendo nel fossato adiacente.

La persona che era a bordo, cosciente, è stata estratta dai Vigili del Fuoco di Saluzzo, intervenuti con i carabinieri locali ed affidata alle cure del personale del 118.