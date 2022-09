3 criptovalute che fanno esplodere i profitti nello spazio crittografico oggi: Big Eyes Coin, FTX e Litecoin

In un mondo in cui nulla sembra più funzionare, soprattutto nello spazio finanziario, è necessario mettere in atto sistemi adeguati per mantenere un mercato sostenibile per la generazione di reddito. Finora la tecnologia blockchain ha fatto questo. Gli utenti hanno a disposizione piattaforme che offrono libertà e controllo sui beni. Questo era praticamente inimmaginabile fino a pochi anni fa.

Oggi gli individui possono realizzare profitti massicci comodamente da casa, effettuare transazioni di valore senza restrizioni e persino sviluppare se stessi.

Big Eyes Coin, FTX e Litecoin sono tre criptovalute in cui gli acquirenti desiderano investire il proprio denaro per le offerte che offrono. Diamo un'occhiata.

Moneta Big Eyes (BIG)

Le monete meme sono le recenti criptovalute che stanno tenendo sulle spine le altre principali reti blockchain a causa della loro popolarità. Big Eyes Coin (BIG) è una criptovaluta token basata sul popolare felino, i gatti. La mascotte di questa criptovaluta è un simpatico gatto con enormi occhi in stile anime.

Questo dà alla criptovaluta un vantaggio perché la maggior parte delle monete meme usa un cane come mascotte.

È possibile che Big Eyes (BIG) svolga un ruolo a lungo atteso nel mercato delle monete meme, fornendo agli utenti amanti dei gatti una moneta digitale tutta loro?

Una comunità più grande

Big Eyes Coin (BIG) è consapevole che il valore di una criptovaluta risiede nella sua comunità di utenti. Sono loro a contribuire alla crescita e alla sicurezza della rete. Big Eyes Coin (BIG) ha a cuore la sua comunità e svilupperà funzioni che andranno a beneficio dei suoi utenti.

Gli utenti della piattaforma Big Eyes Coin (BIG) non avranno alcuna commissione di transazione, né tasse di acquisto o di vendita!

La comunità sarà inoltre completamente decentralizzata. Gli utenti che sono titolari di token potranno votare sulle decisioni da prendere sulla piattaforma. Qualsiasi azione che avrà un impatto sulla comunità - hanno la libertà di voto democratico.

Big Eyes Swap e NFT

Con sistemi back-end, tutorial e altre risorse educative, Big Eyes Coin (BIG) semplificherà il processo di transazione delle criptovalute attraverso Big Eyes Swap. Gli utenti di criptovalute conoscono bene i gettoni non fungibili (NFT) e il loro valore nello spazio delle criptovalute.

Con gli NFT unici, i creatori possono guadagnare milioni con una sola vendita. Big Eyes (BIG) spingerà per un progetto Top 10 NFT. Questi progetti forniranno valore alla piattaforma e daranno accesso ai principali eventi della comunità di Big Eyes Coin (BIG). I possessori di NFT e gli appassionati non saranno lasciati fuori. Verrà creato un club appositamente per gli utenti che acquistano un NFT Big Eyes (BIG) unico e si chiamerà Big Eyes Sushi Club.

Tokenomica e decentralizzazione

Big Eyes (BIG) funzionerà efficacemente con l'uso del suo token di utilità, BIG. Ci saranno regolarmente omaggi e ricompense sulla piattaforma per la partecipazione. Queste ricompense saranno sotto forma di BIG token e NFT.

La piattaforma Big Eyes (BIG) darà inoltre agli utenti il controllo totale sui loro asset, in modo che abbiano voce in capitolo nelle decisioni prese sulla piattaforma. I cani possono essere tenuti in gabbia, ma Big Eyes Coin (BIG) promette ai suoi utenti libertà finanziaria e sociale.

FTX (FTT)

FTX (FTT) è un exchange di criptovalute completo fondato nel 2018. Nonostante sia una piattaforma di scambio abbastanza nuova, ha guadagnato molta trazione dal suo sviluppo. Ciò è dovuto principalmente alle caratteristiche uniche disponibili per i trader di criptovalute.

Caratteristiche di FTX (FTT)

Prodotti di investimento: FTX (FTT) offre una vasta gamma di prodotti sulla sua piattaforma. La piattaforma è stata pensata per concentrarsi su aree del settore del trading non pienamente accessibili, come i derivati e i futures. Sono state rese disponibili anche altre opzioni con leva, contratti intelligenti speciali, trading a pronti e trading di criptovalute.

Il trading di futures su oltre 20 criptovalute principali è disponibile su FTX (FTT). Le criptovalute sono abbinate ad altri asset digitali per offrire agli utenti un'ampia scelta. Inoltre, sulla piattaforma FTX (FTT) è possibile accedere a contratti di opzione con un'elevata leva finanziaria, fino a 101:1. Per i trader che hanno familiarità con il sistema di trading, si tratta di un limite più elevato rispetto a qualsiasi altra borsa tradizionale o decentralizzata.

Fiducia e trasparenza: Grazie a sistemi intelligenti, come la crittografia completa del sito web SSL e l'autenticazione a due fattori per proteggere i dati e le attività degli utenti, FTX (FTT) ha ottenuto la fiducia necessaria per raccogliere un'ampia base di trader.

La fiducia è molto importante per qualsiasi borsa del settore. FTX (FTT) utilizza un motore di liquidazione unico per la gestione delle posizioni, le richieste di margine e la mitigazione generale del rischio. Sebbene non siano mai stati segnalati casi di violazione della piattaforma, è stato istituito un fondo assicurativo per proteggere i fondi dei trader.

Piattaforma di trading: FTX (FTT) offre una piattaforma completa ma di facile utilizzo, disponibile su dispositivi mobili (Android e iOS) e sul web. La piattaforma basata sul web è visivamente accattivante e facile da navigare e comprendere per i nuovi utenti. Le caratteristiche della piattaforma sono semplici e offrono funzioni avanzate che anche i trader più esperti apprezzerebbero.

L'applicazione mobile possiede le stesse funzionalità. Gli utenti possono visualizzare le informazioni sul trading in tempo reale e possono piazzare diversi tipi di ordini.

Il gettone FTT

Il token progettato per migliorare l'utilità della piattaforma di scambio FTX (FTT) è il token FTT. Si tratta di un token deflazionistico che viene utilizzato per guadagnare premi, ricevere sconti sul trading e guadagnare puntando grazie a enormi bonus.

Il token conferisce inoltre agli utenti il diritto di voto.

Litecoin (LTC)

Il Litecoin (LTC) è un sistema di asset digitali che utilizza la tecnologia Blockchain ed è open-source, proprio come il Bitcoin. Considerata una delle monete più affidabili, questa criptovaluta è stata creata da Charlie Lee per migliorare la tecnologia Blockchain. Il Litecoin (LTC) è stato adottato su larga scala dalle masse e ha riscosso un enorme successo.

Caratteristiche del Litecoin (LTC)

Velocità di transazione: Sebbene Litecoin (LTC) sia stato creato utilizzando il codice di base di Bitcoin, sono stati apportati diversi aggiornamenti e modifiche alla rete Blockchain. Una di queste è stata la riduzione del tempo di approvazione dei blocchi da 10 minuti a 2,5 minuti. Con questo nuovo aggiornamento, Litecoin (LTC) è diventato più scalabile della maggior parte delle principali blockchain.

Modello di commissioni modificato: La struttura delle commissioni di transazione di Litecoin (LTC) è attualmente pari a 1/50 di quella di Bitcoin. Inoltre, l'elaborazione delle transazioni costa 1/1000 del valore di un token LTC, indipendentemente dalle dimensioni della transazione. Ciò significa che gli utenti possono inviare milioni e miliardi di valore per lo stesso piccolo importo. Questo dà al token di criptovaluta un vantaggio rispetto alla maggior parte dei processori di pagamento che addebitano fino al 3% per le transazioni effettuate sulla loro piattaforma.

Offerta limitata: Le criptovalute in generale hanno un'offerta limitata e il Litecoin (LTC) non è diverso. Una fornitura finita significa semplicemente che c'è un numero fisso di token LTC che verranno rilasciati sul mercato. Ciò significa che il valore complessivo del token LTC aumenterà con l'aumento della domanda e la riduzione dell'offerta.

Sostenibilità: Come già detto, il Litecoin (LTC) è stato considerato un'opzione di mercato più sostenibile. È meno suscettibile alla volatilità e il suo team di sviluppatori si è dimostrato più vantaggioso. In particolare, il token è stato il primo ad aggiungere l'aggiornamento Segregated Witness (SegWit) alla propria rete. Segregated Witness (SegWit) è una tecnologia che aumenta la velocità delle transazioni della Blockchain rimuovendo i dati (firma) dalle transazioni.

Estrazione di Litecoin (LTC)

Il mining di Litecoin (LTC) non è diverso da quello di Bitcoin. La rete utilizza un meccanismo di consenso simile per mantenere la rete sicura. Ma a differenza del Bitcoin, il Litecoin (LTC) elimina il meccanismo di consenso SHA-256 e lo sostituisce con un metodo diverso, chiamato scrypt mining. Questo metodo è ritenuto un modello migliore per il mining di criptovalute, perché consente all'hardware di livello consumer di minare con successo i token Litecoin (LTC).

I minatori possono comunque utilizzare un Mac o un PC Windows per effettuare il mining. I minatori possono anche scegliere se effettuare il mining da soli (solo mining) o con l'aiuto di un pool di mining. Va notato che questo non è più possibile per i minatori di Bitcoin. Il mining di Litecoin (LTC) oggi può essere effettuato con un normale PC, il che lo rende una grande opportunità per gli utenti di ottenere un reddito passivo. Si consiglia inoltre agli utenti di acquistare un impianto di mining specificamente progettato per il mining di Scrypt. In questo modo gli utenti otterranno risultati migliori e aumenteranno le possibilità di diventare il prossimo nodo a convalidare le transazioni e guadagnare ricompense.

Ogni giorno vengono estratti 14.400 Litecoin (LTC). Ciò significa che vengono creati token LTC ogni 2,5 minuti. La ricompensa per la convalida delle transazioni è di 25 gettoni LiTC appena generati. Proprio come per il Bitcoin, le ricompense per il mining vengono dimezzate nel tempo e questo dimezzamento continuerà a intervalli regolari fino al raggiungimento del numero predeterminato di Litecoin (LTC).

Queste criptovalute stanno dettando il ritmo per le altre che seguiranno. Non sarebbe una sorpresa se Big Eyes Coin (BIG), FTX (FTT) e Litecoin (LTC) diventassero a breve i mezzi di scambio standard. Qual è il ritardo?

Per entrare a far parte della comunità Big Eyes (BIG), registratevi sul sito web seguendo i seguenti passaggi: