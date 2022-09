Big Eyes Coin: Un nuovo token comunitario come TRON e Litecoin, destinato a dominare il mercato delle criptovalute

Con oltre 20.000 criptovalute in circolazione, ogni token ha la sua utilità e i suoi casi d'uso. I token della comunità hanno attratto molti nuovi utenti per il loro potere di governo e di decisione all'interno della comunità. Oltre a governare e prendere decisioni, i membri della comunità ricevono anche privilegi, tra cui l'accesso, la partecipazione e le ricompense.

I gettoni della comunità sono anche chiamati gettoni sociali. I token della comunità sono generatori di ricchezza per la comunità, la beneficenza e altre istituzioni che potrebbero richiedere assistenza finanziaria. Molte altre criptovalute presenti sul mercato offrono questi privilegi ai loro membri, favorendo la crescita della comunità.

Big Eyes Coin (BIG) mira a superare altri token comunitari nel mercato delle criptovalute offrendo ricompense e creando ricchezza per la comunità. In questo articolo, Big Eyes Coin sarà discussa insieme ad altri token leader.

Presentazione di Big Eyes Coin (BIG)

Big Eyes Coin (BIG) è un token comunitario a tutti gli effetti con l'unico obiettivo di trasferire ricchezza nell'ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi) e proteggere una parte vitale dell'ecosistema mondiale. I token comunitari generano già ricchezza per la comunità e la beneficenza, ma Big Eyes Coin intende creare molto di più costruendo un ecosistema blockchain che propaghi la crescita. L'hype-ship della blockchain è reso più interessante dall'utilizzo di token non fungibili (NFT) per offrire l'accesso a un maggior numero di contenuti ed eventi.

Alcune caratteristiche che renderanno Big Eyes Coin diversa sono: le vibrazioni della comunità, gli acquisti esenti da tasse, le donazioni di beneficenza, un sistema fiscale dinamico, l'abilità nel marketing e molte altre caratteristiche eccezionali. È previsto un portafoglio di beneficenza, che conterrà il 5% dei gettoni per salvare gli oceani. Inoltre, un sistema fiscale dinamico consentirà di includere le tasse per le funzioni di autocombustione e il portafoglio di marketing.

Le azioni previste dalla comunità di Big Eyes Coin si svolgono in quattro fasi. La prima fase è chiamata fase Crouch e prevede la verifica del token, il lancio del sito web di prevendita, la prevendita dal vivo, la trovata mediatica dal vivo, i canali sociali dal vivo, la macchina delle pubbliche relazioni e il raggiungimento di 15.000 membri telegram.

La seconda fase è chiamata fase del salto. Comporta il lancio su uniswap, il lancio completo del sito web, il raggiungimento di 25.000 membri telegram, 20.000 titolari, la prima donazione in beneficenza, la verifica di tutti i canali social media, la campagna influencer, l'acrobazia mediatica, la macchina dei meme a pieno regime, la comunità riceve monete Big Eyes, gli adesivi digitali, lo snippet Non Fungible Token (NFT) rilasciato, lo swap Big Eyes live, la quotazione di un nuovo swap e il merch shop live.

La terza fase è chiamata fase Run. Comporta il rilascio di gettoni non fungibili (NFT), una seconda donazione in beneficenza, 50.000 membri di telegram, 50.000 titolari, un'influenza massiccia, una campagna, una trovata mediatica più ampia, una macchina dei meme in funzione e gli adesivi digitali della community Big Eyes Coin rinnovati.

La quarta fase è chiamata fase della passerella. Questa fase prevede la donazione di 1 milione di dollari in beneficenza, l'aggiunta di altri swap, l'evoluzione degli NFT e la creazione di nuove catene.

Il team di Big Eyes Coin ha creato 200 miliardi di token (200.000.000.000) senza tasse di acquisto o di vendita. Il 70% dei token sarà venduto durante la prevendita pubblica, il 20% sarà reso disponibile per gli scambi, il 5% per il portafoglio di marketing creato e il restante 5% sarà visibilmente conservato per beneficenza. Sui token non fungibili (NFT) verrà applicata una tassa del 10%, di cui il 4% andrà al venditore originale, il 5% distribuito ai titolari e l'1% in beneficenza.

Come acquistare la Moneta Big Eyes

La Moneta Big Eyes è attualmente in fase di prevendita pubblica e ha raccolto oltre un milione di dollari (1.033.000 dollari) su un obiettivo di 1.950.000 dollari. La Moneta Big Eyes può essere acquistata direttamente utilizzando la propria carta o USDT o Ethereum (ETH) già in proprio possesso. Gli acquirenti potranno reclamare gli acquisti attraverso la pagina di reclamo sul sito ufficiale. L'acquisto della Moneta Big Eyes prevede tre fasi.

Fase 1

Assicurarsi di avere un portafoglio metamask o qualsiasi altro portafoglio supportato da Wallet Connect. Si consiglia vivamente di utilizzare un portafoglio metamask o un portafoglio fiduciario. Per un'esperienza più fluida, si consiglia di effettuare l'acquisto su un browser desktop con metamask, mentre si consiglia un portafoglio Trust quando si utilizza un browser mobile.

Fase 2

Una volta che il vostro fornitore di portafoglio preferito è pronto, fate clic su "connetti portafoglio" e selezionate l'opzione appropriata. Per le applicazioni di portafoglio mobile, dovrete selezionare l'opzione "Wallet Connect", che vi lascerà con tre opzioni: Acquistare Ethereum (ETH) con una carta, Acquistare Big Eyes Coin con Ethereum (ETH) e Acquistare Big Eyes Coin con USDT.

L'opzione "Acquista Ethereum con la carta" vi permette di acquistare Ethereum (ETH) che verrà inviato al vostro portafoglio da moonplay.com. Questo ETH sarà poi utilizzato per acquistare la Moneta Big Eyes. Una volta che avrete un numero sufficiente di ETH nel vostro portafoglio, potrete scambiare il vostro ETH (Ethereum) con la moneta Big Eyes inserendo l'importo che desiderate acquistare utilizzando l'opzione "Compra Big Eyes" con ETH.

L'opzione "Compra Big Eyes con USDT" richiede che abbiate almeno 15 dollari di USDT nel vostro portafoglio prima di iniziare la transazione. Prima di completare lo scambio sono necessarie due conferme: la prima riguarda il contratto USDT e la seconda l'importo della transazione.

Fase 3

Una volta conclusa la prevendita, gli acquirenti possono reclamare la loro Moneta Big Eyes dal sito ufficiale facendo clic sul pulsante rosa "reclama".

Vantaggi principali di TRON (TRX)

TRON (TRX) è una piattaforma digitale decentralizzata basata su blockchain che gestisce la sua criptovaluta, TRX. TRON (TRX) si colloca tra le prime venti criptovalute per capitalizzazione di mercato. Tron combina la tecnologia di rete peer-to-peer (P2P) e le caratteristiche della blockchain per eliminare gli intermediari e consentire ai produttori di contenuti di vendere i loro prodotti direttamente ai clienti. È stata fondata nel 2017 dalla Tron Foundation a Singapore per sviluppare una rete internazionale di intrattenimento per lo scambio di materiale digitale a prezzi ragionevoli.

La rete TRON offre ai suoi utenti dei vantaggi quando puntano i loro token. Gli utenti possono puntare i propri token nella rete TRON (TRX) con un rapporto 1:1. Ottengono gettoni di potenza Tron per la governance. Il token TRON (TRX) può essere acquistato su tutte le principali borse valori.

Litecoin (LTC): la piattaforma sicura

Il Litecoin (LTC) è una criptovaluta peer-to-peer che registra tutte le transazioni in un registro pubblico decentralizzato utilizzando la tecnologia blockchain. Il Litecoin (LTC) è simile al Bitcoin (BTC) ma utilizza un algoritmo diverso. Elaborando un elenco di transazioni sulla blockchain, il processo di mining genera Litecoin (LTC). Le transazioni sulla blockchain di Litecoin (LTC) vengono elaborate rapidamente e senza l'ausilio di intermediari, riducendo le spese di transazione.

I Litecoin (LTC) possono essere utilizzati per inviare denaro all'estero in modo istantaneo e sicuro. Il meccanismo di dimezzamento controlla l'inflazione del Litecoin (LTC). Poiché il costo del trasferimento di fondi è basso, il mantenimento della privacy sulla blockchain di Litecoin (LTC) è diventato più accessibile. Ogni giorno, la rete Litecoin elabora oltre 90.000 transazioni.

Il token Litecoin è anche molto attento alla privacy dei suoi utenti, soprattutto perché le commissioni di transazione sono più basse rispetto alla maggior parte delle altre piattaforme. Con la sua criptovaluta altamente liquida e disponibile sulle più importanti piattaforme di scambio di criptovalute, è un token ideale per i trader.

Oltre a essere decentralizzata, la moneta Big Eyes mira a generare ricchezza per beneficenza e a portare ricchezza nella finanza decentralizzata. L'utilità dei token è ciò che attrae molti acquirenti per la crescita della comunità.

Con i casi d'uso e le caratteristiche presentate dal team di Big Eyes, il token è un buon acquisto, soprattutto ora che è in fase di prevendita pubblica.