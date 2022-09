Big Eyes, Genopets: nuove monete killer dei Bitcoin nello spazio crittografico

Il progetto Big Eyes (BIG) mira a creare ricchezza per la sua comunità e a diventare una parte influente dello spazio crittografico. Big Eyes sfrutterà la tecnologia blockchain per offrire una serie di servizi interessanti. Alcuni di questi includono una funzione di metaverso e i gettoni non fungibili (NFT).

Big Eyes intende garantire la massima adozione della DeFi a livello globale fornendo servizi ottimali. I creatori presumono che Big Eyes (BIG) diventerà popolare. Il programma di token è trasparente e promuove la fiducia tra i membri. Il piano è quello di rimanere aperto e di non dare nell'occhio, pur facendo passi da gigante.

Questa comunità guidata dalla fiducia è ulteriormente rafforzata dal lavoro dei suoi membri. Con ogni passo compiuto dai membri, il programma viene spinto in avanti verso prospettive più elevate. Tuttavia, questi contributi sono accompagnati da ricompense per i membri più fedeli. Big Eyes (BIG) metterà in palio NFT, gettoni BIG e altri oggetti.

https://bigeyes.space/#signup

Ci sono 200 miliardi di BIG token in circolazione. Durante la prevendita, i creatori della comunità annunceranno quanti token sono disponibili per il pubblico. Nonostante ciò, consigliamo ai trader di criptovalute di stare all'erta, poiché il token BIG potrebbe essere la criptovaluta da acquistare a breve.

Un vantaggio entusiasmante di unirsi al carro di Big Eyes (BIG) è la sua natura esentasse. In sostanza, non ci sono costi di gas per effettuare le transazioni. Inoltre, il 5% del totale dei token viene trattenuto per contribuire alla conservazione globale degli habitat oceanici. Allo stesso modo, salvando il 5% dell'offerta di token nei portafogli di marketing, Big Eyes (BIG) mira a costruirsi una riserva sufficiente.

Esaminare il tema del progetto Big Eyes (BIG)

Il quartiere di Big Eyes (BIG) ha come tema i gatti. I creatori di Big Eyes (BIG) hanno scelto questo tema per alcune caratteristiche, non solo per il loro aspetto adorabile. I gatti sono calmi e conservatori. Allo stesso modo, con sufficiente familiarità, i gatti possono essere giocosi fino a un certo punto.

Le proprietà dei gatti di cui sopra si estendono al progetto Big Eyes (BIG). La comunità mira a stare in basso evitando di attirare inutili attenzioni. Inoltre, Big Eyes (BIG) intende essere un programma basato esclusivamente sulla fiducia. Pertanto, i membri della comunità possono aspettarsi di trovare un ecosistema divertente e giocoso con il lancio completo dei suoi servizi.

Altre caratteristiche dei gatti, come la longevità, si estendono al programma in discussione. Ad esempio, Big Eyes (BIG) vuole rimanere a lungo nel mercato delle criptovalute. L'obiettivo è quello di rendere operativo il suo token prodigy nel mercato delle monete.

https://bigeyes.space/#signup

Il gettone Big Eyes (BIG)

Il token Big Eyes (BIG) sarà gestito dalla comunità e sarà di proprietà dei soli membri della comunità. Inoltre, la crescita dei token BIG dipende dal valore delle azioni dei membri. Questo potrebbe essere il momento migliore per salire su questo carro, dato che il token BIG è indicato come la migliore criptovaluta su cui investire nel 2022.

Il confronto di Big Eyes (BIG) con altri gettoni, tra cui Genopets (GENE) e Bitcoin (BTC)

Con le proprietà e le promesse menzionate nelle sezioni precedenti, è evidente che il token Big Eyes (BIG) è in grado di superare grandi giochi come Genopets (GENE), Bitcoin (BTC) e altri nella lista delle criptovalute.

Gettoni Genopets (GENE) e Bitcoin (BTC)

Genopets (GENE) è il primo del suo genere nello spazio delle criptovalute. Questo gioco di NFT che premia gli utenti che si impegnano in attività fisiche. Il gioco è divertente e gratificante.

Il token nativo della piattaforma, $GENE, è un token di governance che i possessori possono utilizzare per i processi di puntata. Il token rappresenta il valore centrale del gioco e i possessori hanno accesso a strutture esclusive nel gioco.

Il Bitcoin è la più grande e sviluppata valuta online peer-to-peer per effettuare transazioni. Come prima criptovaluta, il Bitcoin conferisce immediatezza alle transazioni eliminando il ruolo delle reti di intermediazione nel processo finanziario. In sostanza, i pagamenti vengono effettuati direttamente tra le parti senza dover ricorrere ai servizi di un'organizzazione finanziaria.

Non è mai troppo tardi per unirsi al treno vincente di Big Eyes (BIG). L'ecosistema delle criptovalute presenta numerosi vantaggi e limitati svantaggi, e il token nativo è un gioiello da ammirare.