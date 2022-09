Big Eyes si propone di competere con Binance e Thorchain grazie all'enorme influenza della sua comunità crittografica

Progetti di criptovaluta come Big Eyes (BIG) , Binance (BNB) e Thorchain (RUNE) sono progetti di criptovaluta basati sulla comunità. Questi progetti di criptovalute ricompensano i loro utenti per la partecipazione attiva alle attività nello spazio delle criptovalute.

La nostra guida prenderà in considerazione il motivo per cui Big Eyes è diventata la migliore criptovaluta da acquistare nel 2022. Inoltre, esamineremo il potenziale di Big Eyes rispetto a piattaforme consolidate come i progetti di criptovaluta Binance (BNB) e Thorchain (RUNE).

La blockchain di Binance (BNB)

La blockchain di Binance (BNB) è entrata nello spazio delle criptovalute nell'aprile 2019. Si è concentrata sulla creazione di un ecosistema decentralizzato per gli appassionati di criptovalute. Sin dalla sua nascita, la blockchain di Binance ha subito miglioramenti periodici nelle sue operazioni e utilità.

Il team di sviluppo di Binance ha creato una blockchain parallela per rendere l'ecosistema di Binance più scalabile. Col tempo, il team ha unito queste due blockchain per formare la BNB Chain, un'unica blockchain crittografica di nuova generazione. BNB Chain offre ai suoi utenti sia le utility DeFi che MetaFi.

La catena BNB Beacon è il protocollo che regola le operazioni di staking e governance. Tuttavia, la BNB Smart Chain è responsabile dell'interoperabilità e dei protocolli di consenso. Alcune caratteristiche della blockchain di Binance (BNB) sono:

Compatibilità con gli Smart Contract: Ethereum è la cripto-blockchain che ha introdotto i contratti intelligenti. Binance utilizza gli smart contract per facilitare le operazioni sulla sua blockchain. Gli innovatori di criptovalute possono utilizzare questi contratti intelligenti per creare applicazioni decentralizzate e altri progetti di criptovalute sulla rete di criptovalute di Binance. Interoperabilità: Binance è compatibile con la macchina virtuale Ethereum. In questo modo, gli innovatori di criptovalute sulla rete Smart Chain di Binance possono interagire senza problemi con la blockchain di Ethereum. La macchina virtuale Ethereum facilita l'interoperabilità all'interno dello spazio crittografico. Consente alla blockchain di Binance di lavorare senza problemi con altre blockchain compatibili con EVM. In questo modo, gli innovatori di criptovalute possono costruire rapidamente ponti crittografici sfruttando l'EVM. Questa compatibilità facilita anche l'integrazione degli aggiornamenti della blockchain Ethereum (ETH) nei progetti di criptovaluta ospitati dalla blockchain di Binance. Meccanismo di consenso Proof-of-Stake: Binance è una piattaforma proof-of-stake. Le blockchain che utilizzano la proof-of-stake incentivano i membri della comunità a puntare i loro token per proteggere la rete. Gli stakeholder negli ecosistemi POS agiscono come validatori delle transazioni.

Così, Binance (BNB) ricompensa i suoi stakeholder con gettoni di criptovaluta per il sostegno alla piattaforma con asset di criptovaluta. Il meccanismo di consenso proof-of-stake è anche responsabile della rapida elaborazione delle transazioni offerta dall'ecosistema Binance. Questa caratteristica rende la blockchain di Binance adatta alle transazioni quotidiane.

La blockchain di Binance (BNB) è alimentata dalla sua criptovaluta nativa. I token BNB sono disponibili su molti popolari exchange di criptovalute.

I token BNB sono stati creati principalmente come token di utilità sulla blockchain di Binance (BNB). I titolari di BNB godranno di commissioni di trading scontate per le transazioni all'interno della rete della catena BNB.

Il progetto crittografico Big Eyes (BIG)

Come già accennato, Big Eyes (BIG) è un progetto crittografico guidato dalla comunità. Il suo obiettivo è quello di trasferire la ricchezza alla comunità crittografica attraverso i suoi protocolli DeFi. Il progetto crittografico Big Eyes (BIG) mira anche a proteggere gli oceani e la vita acquatica.

Big Eyes (BIG) è un progetto di criptovaluta a tema animale. A differenza di altre monete meme popolari, è stata ispirata da un meme virale sui gatti. Il progetto di criptovaluta Big Eyes (BIG) intende costruire una piattaforma basata sulla blockchain con caratteristiche tali da attirare grandi volumi di utenti.

Big Eyes (BIG) opera sulla blockchain di Ethereum (ETH). Utilizza le caratteristiche della blockchain che la ospita per offrire ai suoi utenti servizi unici. Big Eyes (BIG) emette la sua criptovaluta nativa. Questa criptovaluta è la principale criptovaluta utilizzata nell'ecosistema di Big Eyes (BIG).

La moneta meme Big Eyes (BIG) ha come simbolo ticker "BIG". Questa criptovaluta ha una dotazione totale di 200.000.000.000 di token. Il 90% di questa criptovaluta sarà messo a disposizione della comunità crittografica al momento del lancio. Il 5% sarà destinato ai portafogli di marketing. Le organizzazioni caritatevoli riceveranno il restante 5%.

Big Eyes Token (BIG) sarà una criptovaluta deflazionaria. I token deflazionari sono criptovalute i cui gettoni circolanti diminuiranno nel tempo. I token Big Eyes (BIG) saranno tolti dalla circolazione attraverso un protocollo di Autoburn. Questo protocollo di combustione periodica preleva una percentuale di tutte le commissioni di transazione applicate all'interno dell'ecosistema Big Eyes (BIG).

La diminuzione del volume totale in circolazione induce la scarsità e quindi l'inflazione. Pertanto, il valore del gettone Big Eyes (BIG) aumenta. Questo aumento di prezzo sarà un'enorme ricompensa per i possessori a lungo termine del token Big Eyes (BIG).

Big Eyes (BIG) è un progetto crittografico a lungo termine. Ha una tabella di marcia che prevede attività fino al 2030 e oltre. Il 20% della sua offerta sarà bloccata come liquidità in scambi di criptovalute come Uniswap (UNI). Gli utenti avranno sempre la liquidità per scambiare i loro token.

Un'altra opportunità di ricompensa disponibile per i titolari di Big Eyes Token (BIG) è il suo sistema di riflessione delle ricompense. Questo sistema di ricompense consente a tutti i possessori di token Big Eyes (BIG) di accrescere le proprie partecipazioni in token. Come funziona?

Una commissione del 10% accompagna tutte le transazioni all'interno dell'ecosistema Big Eyes (BIG). Il 50% di queste commissioni di transazione tornerà nei portafogli di tutti i titolari di token. Questo riflesso incoraggia i membri della comunità crittografica ad acquistare e detenere più token BIG.

La blockchain Thorchain (RUNE)

Thorchain (RUNE) è uno dei numerosi progetti di criptovaluta progettati per sostituire gli scambi di criptovalute centralizzati. Facilita la decentralizzazione delle criptovalute agendo come fornitore di liquidità trasversale alla catena.

Thorchain (RUNE) è stato concepito nel 2018 e costruito utilizzando il kit di sviluppo software Cosmos. Opera come fornitore di liquidità cross-chain, facilitando gli swap di cripto tra le reti di cripto.

Attraverso Thorchain (RUNE), gli utenti possono scambiare i propri asset crittografici da una blockchain all'altra. Gli utenti di Thorchain (RUNE) possono godere di ingenti ricompense derivanti dalla coltivazione dei rendimenti quando forniscono liquidità all'interno del suo ecosistema.

Thorchain (RUNE) è una piattaforma crittografica molto efficiente. Utilizza il protocollo Byzantine Fault Tolerance (BTT) per aumentare l'efficienza. Questo meccanismo di consenso non penalizza i nodi validatori delle transazioni quando commettono errori. Al contrario, il BTT risolve il problema e consente alla piattaforma di continuare a operare normalmente.

La blockchain Thorchain (RUNE) emette la sua criptovaluta nativa. Questa criptovaluta è la valuta principale che facilita gli scambi senza soluzione di continuità all'interno dell'ecosistema Thorchain (RUNE).

La criptovaluta nativa di Thorchain (RUNE) ha il simbolo ticker "RUNE" e una dotazione totale di 5 milioni di token. All'interno dell'ecosistema Thorchain, RUNE ha quattro usi principali. Questi includono:

Criptovaluta di regolamento: Tutti i pool di liquidità all'interno dell'ecosistema Thorchain (RUNE) esistono in rapporto 1:1 di RUNE: ASSET. Pertanto, i token RUNE possono essere un regolamento temporaneo per lo scambio di diverse criptovalute. Sicurezza: I validatori di nodi all'interno dell'ecosistema Thorchain (RUNE) depositano i token RUNE prima di poter operare come validatori. I token RUNE sono tenuti come garanzia per assicurare l'efficienza dei validatori di nodi. Governance: Gli utenti di Thorchain (RUNE) voteranno con la loro liquidità per decidere a quale pool di liquidità dare priorità. Il pool di liquidità con il maggior numero di gettoni RUNE avrà maggiore priorità. Incentivi: Gli scambiatori di gettoni all'interno dell'ecosistema Thorchain (RUNE) possono pagare le loro commissioni di transazione in gettoni RUNE. Queste commissioni vengono utilizzate per ricompensare i validatori di nodi e i fornitori di liquidità.

Caratteristiche aggiuntive del progetto crittografico Big Eyes (BIG)

Altri progetti di criptovaluta offrono alcune delle caratteristiche di Big Eyes (BIG) menzionate sopra. Tuttavia, Big Eyes (BIG) ha sviluppato un modo unico per mantenere i membri della sua comunità di criptovalute impegnati nelle attività del suo ecosistema.

Il progetto di criptovaluta Big Eyes (BIG) organizza regolarmente omaggi e sessioni di ricompensa per i suoi utenti. Durante queste sessioni, i membri della comunità riceveranno gettoni Non-fungible e altre ricompense. A questi membri della comunità sarà inoltre data la priorità nel dispensare nuove informazioni sugli sviluppi all'interno dell'ecosistema di Big Eyes (BIG).

I membri della comunità di Big Eyes (BIG) comprenderanno individui di tutto il mondo. Big Eyes (BIG) sfrutta le conoscenze, le competenze e l'esperienza dei membri della sua comunità per svilupparsi. Tutti i possessori di token Big Eyes (BIG) faranno parte di una DAO che governa il progetto crittografico Big Eyes (BIG).

I token BNB e i token RUNE sono già disponibili sui più noti exchange di criptovalute. Tuttavia, la criptovaluta Big Eyes (BIG) è ancora in fase di prevendita. I partecipanti a questa prevendita in corso possono ottenere i token a un prezzo scontato.

I token Big Eyes (BIG) saranno lanciati su Uniswap (UNI), il più grande DEX di Ethereum. Questo lancio influenzerà positivamente il prezzo dei token Big Eyes (BIG). Uniswap (UNI) darà a Big Eyes (BIG) una piattaforma per prosperare all'interno della blockchain di Ethereum (ETH).

Il progetto crittografico Big Eyes (BIG) è nuovo nello spazio crittografico. Ha numerose caratteristiche non sfruttate, che la rendono la migliore criptovaluta da acquistare nel 2022. Grazie alla prevendita in corso, molti interessati possono entrare a far parte dell'ecosistema del token Big Eyes (BIG). Per saperne di più sul Big Eyes Token (BIG) e per partecipare alla sua prevendita in corso, utilizzate i link sottostanti.