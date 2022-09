Bitcoin e Big Eyes: due gettoni interessanti che potrebbero decuplicare il vostro portafoglio di investimenti entro la fine del 2022

I mercati mostrano che il mercato toro è dietro l'angolo. Bitcoin (BTC), Tether (USDT) e Big Eyes (BIG) sono tre criptovalute interessanti che potrebbero potenzialmente farvi ottenere profitti 10 volte superiori ai vostri investimenti prima della fine del 2022.

Che cos'è il Bitcoin?

Il Bitcoin (BTC) è la criptovaluta numero uno al mondo, con un valore di mercato complessivo di oltre 400 miliardi di dollari. È un progetto innovativo che ha fatto conoscere al mondo il potenziale illimitato della tecnologia blockchain nel gennaio 2009.

Il suo whitepaper delinea il quadro di riferimento per la costruzione e la gestione di un sistema finanziario completamente decentralizzato (DeFi) sfruttando la tecnologia blockchain. In altre parole, il bitcoin ha inaugurato l'era della possibilità di inviare fondi da una parte all'altra senza l'intervento o la partecipazione di un intermediario finanziario o di terzi.

La finanza decentralizzata è diventata una via alternativa per le persone che non hanno accesso al sistema finanziario convenzionale per accedere a prodotti e servizi che possono aiutarle a generare reddito e a raggiungere l'indipendenza finanziaria.

Adozione di Bitcoin a livello mainstream

Come prima criptovaluta al mondo, il Bitcoin (BTC) ha rappresentato un enorme balzo nel futuro della moneta come la conosciamo oggi, quindi naturalmente ci è voluto un po' di tempo prima che il mondo si abituasse ad esso. Tuttavia, la sua prima grande pietra miliare è stata la soglia di 1 dollaro raggiunta nel febbraio 2011.

Nel dicembre 2017, il prezzo della moneta è salito alle stelle, raggiungendo i 20.000 dollari. Nel settembre del 2020 è iniziata un'altra grande corsa al rialzo, che ha portato il prezzo a raggiungere un picco di 58.782 dollari nel marzo del 2021, prima di ritracciare e riprendere slancio per raggiungere il massimo storico di 68.789 dollari nel novembre dello stesso anno.

L'adozione mainstream senza precedenti e il successo del bitcoin sui mercati hanno rapidamente ispirato la creazione di altre criptovalute e reti blockchain, tra cui giganti come Ethereum (ETH), Tether (USDT), Ripple (XRP), Solana (SOL), Binance (BNB), ecc.

Il Bitcoin (BTC) è ancora la criptovaluta di maggior successo/popolazione al mondo. Come già detto, è in prima linea nel rivoluzionare il sistema finanziario convenzionale, con una capitalizzazione di mercato vicina al mezzo trilione di dollari.

Tuttavia, il Bitcoin (BTC) non è privo di limiti e difetti. Per esempio, il suo meccanismo di consenso Proof-of-Work (POW) richiede molta energia per funzionare, il che lascia un'impronta di carbonio più pesante man mano che l'adozione su larga scala si espande. Inoltre, per ironia della sorte, la sua adozione mainstream è la ragione principale delle sue commissioni di transazione significativamente elevate.

Perché dovrei comprare Bitcoin?

Il Bitcoin (BTC) rimane il progetto di criptovaluta più popolare e di successo dell'intero settore della blockchain. Le sue corse al rialzo hanno reso ricchi molti investitori e early adopter. La maggior parte delle persone che oggi fanno trading di criptovalute ha iniziato perché il Bitcoin ha dimostrato che era possibile ottenere enormi profitti sapendo quando acquistare la criptovaluta giusta al momento giusto.

Anche se il Bitcoin (BTC) ha sofferto molto a causa del recente mercato orso, rimane una scelta eccellente per gli investitori saggi alla ricerca di criptovalute che potrebbero potenzialmente decuplicare il loro investimento nei mesi rimanenti del 2022.

Il motivo è che storicamente ogni mercato orso è seguito da una corsa al rialzo, che porta il prezzo a superare il precedente massimo storico. In altre parole, il crollo dei prezzi derivante da un mercato orso è un'occasione per il token di prendere slancio per la prossima corsa al rialzo.

Acquistare bitcoin ora che è a buon mercato è il modo perfetto per posizionarsi per ottenere profitti 10 volte o anche di più quando il prezzo del bitcoin salirà oltre il suo attuale massimo storico di 68.789 dollari.

Tether

Tether (USDT) è la prima e più popolare moneta stabile nel mondo delle criptovalute. Si differenzia dal bitcoin perché il suo prezzo non è soggetto alla volatilità del mercato delle criptovalute. Il suo valore è invece sempre ancorato al dollaro USA, da cui il nome di stablecoin.

Tether può mantenere un prezzo stabile sui mercati perché il progetto detiene carta commerciale, depositi fiduciari e buoni del tesoro in riserve di valore pari al numero totale di USDT in circolazione.

La stablecoin è stata lanciata nel 2014 con un nome diverso, Real coin. All'epoca era costruita sulla rete blockchain di bitcoin. Tuttavia, da allora è stata sottoposta a diversi aggiornamenti che le conferiscono l'interoperabilità multi-catena attraverso le reti blockchain di Ethereum (ETH), EOS, Tron (TRX), Algorand (ALGO) e OMG.

Cosa c'è di così speciale in USDT?

Tether (USDT) offre agli investitori un modo unico per mitigare la volatilità del mercato delle criptovalute. In altre parole, fornisce un rifugio che gli investitori possono utilizzare per evitare di accumulare perdite significative quando i mercati ribassisti colpiscono.

La sua interoperabilità multichain significa che può essere inviato e ricevuto sulle reti blockchain sopra elencate. Inoltre, gli investitori che possiedono token costruiti su queste reti blockchain possono facilmente scambiare i loro altri asset con USDT se prevedono un crollo dei prezzi di quell'asset, ovvero non devono convertire il loro portafoglio di investimenti in contanti durante i periodi di volatilità.

È anche un mezzo di pagamento ampiamente accettato e utilizzato da venditori e commercianti online e offline in tutto il mondo. Così, le persone che si trovano in aree in cui il dollaro USA è inaccessibile possono facilmente condurre le loro transazioni (transfrontaliere) senza alcuno stress.

Le sue offerte uniche e i molteplici casi d'uso hanno reso Tether USDT una grande forza da tenere in considerazione nel mondo delle criptovalute. Oggi è al terzo posto dopo bitcoin ed Ethereum, con un market cap totale di quasi 68 miliardi di dollari.

Perché comprare USDT?

Il primo motivo per cui dovreste acquistare USDT è che si tratta di un modo semplice per salvaguardare il vostro portafoglio di investimenti dall'elevata volatilità dei mercati delle criptovalute. Mantenere una parte del proprio portafoglio in USDT significa ridurre notevolmente il rischio di perdere l'intero portafoglio a causa di un improvviso crollo dei prezzi.

Inoltre, detenere USDT significa poter effettuare pagamenti senza problemi, indipendentemente dalla rete blockchain o dal gateway di pagamento che si incontra. Si tratta in ogni caso di un passaporto accettato ovunque nel mondo.

Cos'è Big Eyes?

Big Eyes (BIG) è un nuovo ed entusiasmante progetto che offre l'opportunità di investire nella prossima novità nel mondo delle criptovalute. Si tratta di una fantastica rivoluzione che sfrutta la moderna tecnologia blockchain all'avanguardia per fornire una suite completa di tutti i migliori prodotti e servizi di finanza decentralizzata.

Il progetto è un nuovo tentativo, unico nel suo genere, di attrarre i milioni di persone non bancarizzate presenti oggi nel mondo, basandosi su un senso di comunità e su un sistema che premia la creatività e la coerenza. Big Eyes è una criptovaluta guidata e incentrata sulla comunità, con una personalità frizzante.

Il nome Big Eyes deriva dalla caratteristica più evidente della mascotte del progetto, un bellissimo gatto con grandi occhi incantevoli. La comunità comprende membri di ogni estrazione sociale, uniti da un'ammirazione collettiva per i gatti, gli oceani, le criptovalute e il desiderio di generare reddito passivo.

Occhi grandi NFT

Big Eyes ( BIG ) offre ai membri della comunità una piattaforma per mostrare il proprio talento ed esprimere la propria ammirazione per i gatti attraverso i Sushi Crew NFT. Inoltre, i membri della comunità sono invitati a creare opere d'arte e a condividerle con la comunità in cambio di succose ricompense.

La Sushi Crew di Big Eyes è il fulcro della strategia del progetto per accelerare l'adozione e la crescita della comunità. Il progetto mira a diventare uno dei primi dieci progetti NFT nel mondo delle criptovalute entro la fine del 2022. I NFT di Big Eyes vantano un'ampia gamma di funzionalità, tra cui l'utilizzo come biglietti d'ingresso per eventi esclusivi della comunità.

Big Eyes DeFi

Un'altra parte importante dell'ecosistema Big Eyes (BIG) è la sua sezione di finanza decentralizzata. Questa parte dell'ecosistema si concentra sulla ricompensa dei membri della comunità per i loro contributi alla crescita e all'adozione del progetto.

Il progetto prevede un token nativo ERC-20 con una dotazione totale di 200.000.000.000 di token. I mezzi di pagamento, le riserve di valore e le attività di investimento accettate consentono di accedere ai numerosi vantaggi offerti dai membri della comunità di Big Eyes.

Il 70% di questa fornitura totale è riservato ai primi investitori (da distribuire durante l'evento di prevendita), il 20% per la liquidità sulle borse in cui il token sarà quotato, il 5% per tutti gli sforzi di marketing e il 5% per scopi benefici.

I membri della comunità possono acquistare e vendere i loro token senza pagare alcuna commissione di transazione. L'unico caso in cui i membri della comunità devono pagare le commissioni di transazione è quando scambiano NFT.

In questo caso, devono pagare una tassa del 10% su ogni transazione. Il team ridistribuirà il 5% tra tutti i possessori di token, il 4% al venditore originale dell'NFT e l'1% a enti di beneficenza dedicati alla salvaguardia dei gatti e degli oceani.

Come acquistare

Big Eyes sta attualmente ospitando il suo evento di vendita privata in cui 140.000.000.000 di BIG token sono in vendita al prezzo scontato di solo 1 USDT per 10000,00 Big Eyes.