Capire il contributo di Big Eyes Coin al mondo e il ruolo di Avalanche e Solana come gettoni di nuova generazione

Le criptovalute di nuova generazione si riferiscono a un nuovo tipo di moneta, in particolare a quelle che hanno il potenziale di aumentare esponenzialmente di prezzo. Questo articolo analizzerà tre criptovalute di nuova generazione: Big Eyes Coin (BIG), Avalanche (AVAX) e Solana (SOL). Big Eyes Coin (BIG) è basata sui meme ed è la più recente delle tre.

Si differenzia dalle altre per la sua visione e il suo impegno nella beneficenza, ma tutte queste criptovalute hanno una cosa in comune... sono next-gen fino al midollo! Sembra eccitante? Continuate a leggere per scoprire come ci sono riusciti...

Big Eyes Coin (BIG) fa un salto in un oceano alla volta

Gli oceani rappresentano il 70% del nostro pianeta e sono una fonte di ossigeno e di cibo, da granchi a pesci deliziosi. Si prendono cura del nostro clima e sono l'habitat di almeno l'80% degli organismi terrestri. Big Eyes Coin (BIG) si preoccupa di tutto questo ed è una moneta di nuova generazione basata su Ethereum (ETH) che vuole fare la differenza.

Big Eyes Coin (BIG) è qui per il lungo periodo e la sua caratteristica basata sulla comunità le permette di stabilire e proteggere i santuari oceanici dal 2022 al 2030. Big Eyes Coin (BIG) mira anche a fare da influencer, sfruttando i media e la sua simpatia!

Big Eyes Coin (BIG) è anche una rete blockchain che sfrutta strumenti di criptovaluta all'avanguardia per offrire le sue caratteristiche, come il programma Sea Charity, un portafoglio di beneficenza visibile che detiene il 5% dei token per salvare gli oceani. A questo si aggiunge l'abilità di marketing per accrescere la sua popolarità. Big Eyes Coin (BIG) intende detenere il 5% dei gettoni in un portafoglio di marketing. Inoltre, almeno 12 miliardi (circa il 6%) di Big Eyes Coins (BIG) saranno destinati alla beneficenza, il che dimostra l'impegno che Big Eyes Coin (BIG) ha nei confronti del mondo.

Se questa sembra la criptovaluta che fa per voi, prendete in considerazione l'idea di recarvi alla prevendita, dove 140 miliardi di Big Eyes Coins (BIG) sono in vendita a prezzi ragionevoli. Inoltre, abbiamo detto che Big Eyes Coin (BIG) è una società esente da tasse, in cui non è presente alcuna tassa di acquisto o di vendita? Inoltre, Big Eyes Coin cerca di raccogliere 50 milioni di dollari, il che dimostra quanto voglia avere un impatto sul mondo delle criptovalute.

Avalanche (AVAX): più di un semplice sci

Quando si nomina la parola Avalanche (AVAX), si potrebbe pensare alla neve e agli snowboard, ma non è di Avalanche (AVAX) che stiamo parlando; Avalanche (AVAX) in criptovalute si riferisce alla rete open-source che utilizza la tecnologia blockchain per ospitare contratti intelligenti e applicazioni decentralizzate (dApp) in un potente sistema Avalanche (AVAX). Avalanche (AVAX) si differenzia dalle altre blockchain per il fatto che il protocollo di Avalanche (AVAX) utilizza un approccio unico per fornire una rapida finalità, sicurezza e un elevato throughput, per cui Avalanche (AVAX) è nota.

Avalanche (AVAX) è destinata a ridefinire la finanza aperta attraverso le sue applicazioni di finanza decentralizzata (DeFi) che consentono ad Avalanche (AVAX) di avere il potenziale per crescere con la domanda globale. Avalanche (AVAX) è di nuova generazione perché Avalanche (AVAX) consente di creare blockchain private e pubbliche che interoperano tra loro. Inoltre, la migrazione delle dApp su Avalanche (AVAX) dà all'open finance il potere di fornire la sua visione al suo pubblico. Avalanche (AVAX) non è solo una blockchain di nuova generazione... Avalanche (AVAX) è un'alternativa alla popolare blockchain Ethereum (ETH) e molti la considerano una criptovaluta di valore.