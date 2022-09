Gettoni di criptovaluta da 1 dollaro per un profitto del x100 con Big Eyes, Ripple e TRON

Ripple XRP è il principale fornitore di soluzioni crittografiche per le organizzazioni. La piattaforma offre alle organizzazioni soluzioni trasparenti, più veloci e convenienti. TRON (TRX) è una delle catene pubbliche in più rapida crescita, dotata di meccanismi di decentralizzazione web. Il token premia i creatori di contenuti sull'Internet decentralizzato in costruzione.

Queste criptovalute valgono meno di un dollaro, ma hanno il potenziale per portare più valore agli investitori. In particolare, Big Eyes (BIG) è arrivata nel momento perfetto per gli investitori per recuperare le perdite subite dal mercato orso zoppicante e prepotente.

Ma il token meme non avrebbe potuto trovare un momento migliore per abbellire il mercato, dando agli investitori la speranza che ci sia qualcosa da guadagnare e un'ancora di salvezza a cui aggrapparsi. Big Eyes (BIG) è una criptovaluta finanziaria decentralizzata con strumenti di generazione di reddito a portata di mano e una fiorente comunità al suo timone.

Dovreste comprare i gettoni di Big Eyes (BIG)?

Big Eyes (BIG) non ha menato il can per l'aia con il suo piano di diventare la migliore criptovaluta meme nello spazio DeFi. Il loro whitepaper intende "spostare la ricchezza nell'ecosistema DeFi e proteggere una parte importante dell'ecosistema mondiale".

A partire dagli strumenti DeFi, la piattaforma si sposterà verso i token non fungibili, utilizzando la ricchezza dell'industria NFT per trasmettere un messaggio di conservazione della vita acquatica, di crescita auto-propagante e di reddito passivo per i titolari.

Inoltre, i titolari partecipano a una comunità affamata di cambiamenti, investita nelle innovazioni della blockchain e fondata su tecnologie aggiornate. Inoltre, non devono pagare le commissioni di transazione, non devono affrontare la congestione del traffico e non devono godere di un elevato throughput.

Big Eyes (BIG): Tokenomics unico nel suo genere

Con un totale di 200 miliardi di BIG token, il team dietro il progetto ha creato con cura un modo per consentire a ogni appassionato di gatti, amante dei meme e utente di criptovalute di ottenere una discreta quantità di token. Tuttavia, l'imposizione di un tetto massimo, con un certo numero di gettoni rilasciati ogni anno, arginerà qualsiasi problema di eccesso di offerta e di svalutazione dei gettoni.

Il 90% del totale dei token sarà inoltre rilasciato ai titolari della comunità, il che implica che la comunità è fondamentale quando si tratta di Big Eyes (BIG).

Non è richiesta alcuna tassa per acquistare il token, né per venderlo. È prevista anche una generosa percentuale da destinare alla beneficenza e il portafoglio dedicato ha una visibilità sufficiente per i titolari.

Per saperne di più sul token .

Come acquistare il token Big Eyes (BIG)

Le prevendite sono attive e gli acquirenti di criptovalute si spostano rapidamente sul sito ufficiale per effettuare gli acquisti. Tuttavia, per acquistare BIG è necessario disporre di un portafoglio e di criptovalute.

FASE 1

Procurarsi un portafoglio supportato da Wallet Connect.

Per gli acquisti su desktop, MetaMask è una buona opzione. Tuttavia, un'alternativa consigliata per i dispositivi mobili è il browser integrato Trust Wallet.

FASE 2

Una volta installato e attivo il provider del portafoglio, fare clic su "Connetti portafoglio" e selezionare l'opzione adatta. Ad esempio, per le app di portafoglio mobile, selezionare "Wallet Connect".

Verranno presentate tre opzioni;

Acquistare ETH con carta

Se si sceglie di acquistare con una carta, si procede a https://www.moonpay.com/buy e si acquista ETH, che verrà inviato al proprio portafoglio. L'ETH fornito può essere utilizzato per acquistare Big Eyes (BIG). Per tutti gli scopi, si consiglia di acquistare un minimo di 15 dollari ETH per evitare carenze.

Acquistare BIG con ETH

Con una quantità sufficiente di ETH, potete scambiare la vostra criptovaluta con BIG. Digitate l'importo e poi cliccate su "Convertire ETH". Vi verrà chiesto di confermare la transazione.

Si noti che se non si dispone di una quantità sufficiente di ETH (in quanto è possibile acquistare un minimo di 1.000 BIG), è possibile acquistarne di più con l'opzione 1.

Acquistare Big Eyes con USDT

Potete acquistare il token Big Eyes con un minimo di 15 USDT. Cliccate su "Converti USDT" e vi verrà chiesto di approvare l'acquisto DUE volte. La prima approvazione riguarda il contratto USDT e la seconda l'importo della transazione.

Anche in questo caso, è essenziale completare la transazione attraverso entrambe le fasi di approvazione.

FASE 3

I gettoni saranno consegnati dopo la prevendita. Prima, però, è necessario visitare il sito principale: https://bigeyes.space/ e cliccare sul pulsante rosa "claim".

Ripple (XRP)

Ripple (XRP) è una società di scambio nel settore dei servizi finanziari. Sfrutta il valore delle criptovalute per aiutare le industrie a promuovere innovazioni commerciali, nuove potenti capacità e implementare nuove efficienze.

Ripple (XRP) è un mezzo di comunicazione affidabile tra le parti nelle attività transazionali. La piattaforma offre ai clienti soluzioni di livello aziendale utilizzando la comprovata tecnologia blockchain che vanta anni di aggiornamenti sistematici. Inoltre, la società è migliore di altri intermediari finanziari in quanto facilita lo scambio di valute fiat e criptovalute.

Inoltre, le transazioni sulla rete Ripple (XRP) vengono aggiornate dai validatori ogni tre-cinque secondi per verificare l'eventuale mancata corrispondenza. Ciò consente alla rete di convalidare le transazioni e di rafforzare la sicurezza in modo efficiente. Grazie al maggiore throughput e ai costi ridotti, Ripple (XRP) presenta notevoli vantaggi rispetto a Ethereum (ETH) e Bitcoin (BTC).

Dove acquistare i gettoni XRP

XRP è una criptovaluta che gira sul Ledger XRP ed è utilizzata dalla società Ripple. XRP facilita le transazioni in rete e può essere utilizzato come investimento per ottenere un reddito passivo. I possessori possono anche scambiare XRP con altre criptovalute popolari sul mercato.

L'offerta è limitata a 100 miliardi di unità, con rilasci periodici per ottenere una scarsità comparativa. XRP può essere acquistato, tra gli altri, su Binance e Coinbase.

TRON (TRX)

Lanciata dalla Tron Foundation nel 2017, Tron (TRX) è una piattaforma blockchain decentralizzata che consente la creazione di dApp e la condivisione di media.

Tron (TRX) mira a rivoluzionare l'economia dei creatori attraverso un internet decentralizzato ed economicamente vantaggioso. Con l'internet decentralizzato, i creatori di contenuti possono ottenere un compenso diretto e gli spettatori guadagnano un reddito passivo per interagire con i contenuti.

TRX, la moneta della piattaforma, viene utilizzata per ricompensare i creatori per i loro contributi, insieme ad altri token di supporto. Inoltre, non ci sono commissioni di transazione e la rete è riuscita a compiere l'impresa di avere un elevato TPS con poca congestione.

Dove acquistare le monete TRX

Tron (TRX) può essere acquistato utilizzando una carta bancaria di debito o di credito o attraverso gli exchange compatibili con TRX nel mercato delle criptovalute. Binance, Kraken e CEX.io sono alcuni exchange supportati da controllare.

Le criptovalute da pochi centesimi, di valore inferiore a un dollaro, sono state recentemente ritirate dal mercato delle criptovalute. Big Eyes (BIG) non è da meno, in quanto il token ha un prezzo che non si può permettere in questa fase di prevendita. Gli analisti di criptovalute prevedono un boom dei prezzi in seguito, quindi questo è un buon momento.