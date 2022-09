Grande potenziale per Big Eyes Coin: come il felino delle criptovalute può aiutare a migliorare il vostro portafoglio

A causa dell'attuale situazione di mercato ribassista delle criptovalute, le persone sono preoccupate per l'acquisto di nuove monete crittografiche. Ciò è comprensibile in quanto le criptovalute fluttuano frequentemente e sono volatili, il che rende i loro valori e le loro quote di mercato incoerenti. Nonostante gli svantaggi delle criptovalute, ci sono sicuramente più vantaggi, soprattutto quando si ha successo con una particolare moneta.

Se tutto va bene, vedrete le vostre finanze salire gradualmente alle stelle, aumentando le vostre entrate. Una moneta che ha dimostrato di avere un forte potenziale in grado di fare questo per i suoi utenti è Big Eyes Coin (BIG) . Ma cosa può fare di diverso dalle altre criptovalute? Scopriamolo.

Cos'è Big Eyes Coin?

Big Eyes Coin (BIG) è un token meme guidato dalla comunità la cui missione è trasferire la ricchezza nell'ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi), conservando al contempo una parte importante dell'atmosfera mondiale.

La rete blockchain riconosce che i token comunitari sono generatori di ricchezza per gli enti di beneficenza e vuole quindi creare una piattaforma che si auto-propaghi per un'iper-crescita utilizzando i NFT per fornire accesso a contenuti ed eventi.

Cosa rende Big Eyes Coin diversa dalle altre monete Meme?

Il settore delle meme coin delle criptovalute è diventato sempre più popolare da quando Dogecoin (DOGE) ha fatto il suo ingresso sul mercato nel 2013, e BIG mira a elevare ulteriormente questa categoria grazie alle sue funzioni e alla distintività del marchio.

Di solito, le monete meme seguono il protocollo di incentrarsi sui cani. Tuttavia, l'unicità di Big Eyes Coin deriva dalla sua mascotte, diversa dalla norma: un gatto con grandi pupille, disegnato in stile anime/manga. Il suo design si concentra sulla carineria, che secondo gli sviluppatori si rivolge a un settore da un miliardo di dollari. Questo rende l'estetica visiva della moneta immediatamente riconoscibile, in quanto contrasta con il modo in cui monete come Dogecoin e Shiba Inu si presentano.

Inoltre, il token mira anche ad avere un'utilità incorporando un portafoglio di beneficenza, dove l'80% dei 200.000.000 di token disponibili sarà donato alla conservazione degli oceani. Inoltre, Big Eyes Coin prevede il lancio su Uniswap, un popolare protocollo di trading decentralizzato noto per la sua funzione di automatizzazione del commercio di token finanziari decentralizzati.

BIG prevede anche di creare una collezione unica di NFT, in cui i creatori di contenuti possono pubblicare le loro opere d'arte da acquistare. L'obiettivo è far sì che questa collezione raggiunga i primi dieci mercati e che tutti i profitti derivanti da questi NFT vadano a finire in una votazione per bruciare o non bruciare.