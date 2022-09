I bassi rendimenti di Avalanche e Litecoin non possono essere paragonati al guadagno potenziale di oltre 100 volte con Big Eyes Coin

Avalanche (AVAX) e Litecoin (LTC) sono alcune di queste criptovalute che si sono fatte strada in questi settori per la loro utilità in vari ambiti. Il Litecoin (LTC) trova impiego nelle transazioni, il cui basso costo rappresenta un vantaggio significativo. Un ostacolo, tuttavia, è rappresentato dai tempi di conferma delle transazioni. Avalanche (AVAX), invece, è decentralizzata, ma l'inflazione dei suoi prezzi costituisce un ostacolo che non la fa progredire come dovrebbe. Un'innovazione non ancora lanciata, la Big Eyes Coin (BIG) , è stata creata per svolgere una varietà di scopi per sostenere al meglio il mondo delle criptovalute dal crollo.

La decentralizzazione offerta da Avalanche (AVAX)

Avalanche è una piattaforma basata sulla tecnologia blockchain che offre un ecosistema decentralizzato, versatile e vincolato grazie al suo accordo di Proof-of-Stake. Utilizza contratti intelligenti come quelli di Ethereum (ETH) per le DApps per scalfire la sua struttura. Attraverso questi contratti intelligenti, Avalanche si sta occupando di sviluppare ulteriormente la tecnologia blockchain con l'incorporazione di strutture di finanza decentralizzata (DeFi) nel suo ecosistema.

Il token della piattaforma Avalanche è AVAX, che sarà utilizzato nella gestione delle imprese della piattaforma. Con Avalanche (AVAX), gli individui del sistema possono partecipare alla definizione delle scelte su come ritengono che il sistema debba funzionare. Inoltre, il gettone Avalanche (AVAX) fungerà da premio per gli individui e i detentori di token Avalanche (AVAX), come mezzo per lavorare con gli scambi sulla piattaforma e per il pagamento delle spese di scambio da parte della sua comunità (utenti e acquirenti). Attraverso il token Avalanche (AVAX), Avalanche (AVAX) può mantenere un sistema stabile e flessibile nell'ecosistema delle criptovalute e della blockchain.

Litecoin (LTC) vuole essere sinonimo di convenienza nelle transazioni

Litecoin (LTC) è spesso considerata la prima altcoin ad avere successo nel mercato delle criptovalute. Sin dal suo rilascio nel 2011, si è concentrata sull'ampliamento della base di utenti nel mondo delle criptovalute grazie alle sue caratteristiche uniche. Il token di utilità, Litecoin (LTC), è stato creato copiando il codice del Bitcoin e modificandone le caratteristiche per adattarlo al meglio alle sue funzionalità. L'offerta massima è di 84.000.000 Litecoin (LTC) e il tempo necessario per la transazione di questi token è minimo, il che lo rende un token ricercato per il valore del tempo. Quando i neofiti o le start-up si accingono a creare la loro criptovaluta, il Litecoin (LTC) serve come terreno di prova grazie al suo meccanismo potenziato che supporta tali procedure. Privati e aziende possono rendere decentralizzato il loro metodo di pagamento utilizzando Litecoin (LTC), che lo offre come parte dei suoi servizi. Nessun controllo o regolamentazione da parte di agenzie autorizzate dal governo, nessuna interferenza da parte delle banche.

Big Eyes Coin (BIG) si spinge oltre nella creazione di eccellenti vantaggi

Big Eyes Coin (BIG) si concentra sull'apporto di abbondanza al sistema di finanza decentralizzata (Defi) in costante sviluppo, puntando su un modello che si sostiene da solo. La sua componente è organizzata in modo che il suo design, controllato dalla blockchain di Ethereum, utilizzi gli NFT per consentire alla comunità (utenti e acquirenti) dei token di Big Eyes Coin (BIG) di accedere a eventi che saranno di straordinario vantaggio per loro. Questo progetto garantirà che l'esecuzione della piattaforma sul mercato riceva un gigantesco impulso, attirando di conseguenza molti individui nella sua comunità.

Big Eyes Coin (BIG) avrà un ruolo fondamentale nel cercare di risolvere i problemi legati alla continua contaminazione dei corpi marini, dedicando il 5% dei suoi token a far sì che questo fenomeno diventi un ricordo del passato. Ci saranno anche organizzazioni con compiti diversi, dato che Big Eyes Coin (BIG) si occupa della vita marina, e questo renderà le persone consapevoli dell'importanza di salvare l'oceano e tutto ciò che lo abita.

I token di Big Eyes Coin (BIG) garantiscono l'azzeramento delle spese di scambio per la parte più significativa dei suoi possessori. Le transazioni saranno elaborate a un ritmo più veloce rispetto al Litecoin (LTC). Questo è stato fatto per dare alla comunità la possibilità di non stressarsi per la perdita di contanti e di avere uno scambio sostanzialmente più sicuro e piacevole mentre si lavora sulla piattaforma.

Big Eyes Coin (BIG) è convinta che la comunità sia il luogo in cui risiede il vero valore, quindi offre il 90% dei token ai possessori dei token Big Eyes (BIG), aprendo così la porta a tutti per assumere un ruolo attivo nel progresso di questa impresa.

La comunità Big Eyes Coin (BIG) ha il potere di essere il cambiamento per aiutare il mondo

La piattaforma si baserà su una premessa prevedibile che consentirà a tutti di conoscere la sua visione, gli elementi della missione e i vantaggi. Un'idea intelligente che Big Eyes Coin (BIG) presenterà è quella di rendere lo spazio Defi il più semplice possibile da esplorare per i possessori dei suoi token Big Eyes (BIG). La comunità si avvicinerà abbastanza alle attività educative e agli esercizi didattici eseguendo un quadro completo e organizzato che lavorerà sulle interazioni di coloro che lo compongono.

Sarà una sfida per la comunità mostrare la propria abilità nelle questioni e nelle caratteristiche legate alle piattaforme, come gli eventi NFT. Sarà un incontro di alto livello. Tuttavia, cosa più critica, un incontro estremamente cruciale, poiché gli NFT controllati dal token Big Eyes (BIG) saranno la risorsa che garantirà l'ammissione agli eventi della piattaforma. I migliori di questi eventi saranno ricompensati con gettoni Big Eyes (BIG) in base alla loro posizione. La mancanza di questa funzione ostacola Avalanche (AVAX) e fa sì che si verifichi un'inflazione sui suoi token. La mancanza di tale funzione ostacola Avalanche (AVAX) e fa sì che si verifichi un'inflazione sui suoi gettoni. Facendo questo per la sua comunità, c'è la motivazione per fare di più per sostenere la piattaforma, fornendo ulteriormente un modo per tenerla a galla e lontana dall'inflazione.

Con il merchandising, la Big Eyes Coin (BIG) può essere ulteriormente promossa, espandendo la comunità sulla piattaforma.

La tabella di marcia che guida i membri del team Big Eyes

Affinché qualsiasi progetto abbia successo, è necessario e di estrema importanza che esso faccia dei piani e li porti a termine per garantire il successo. Affinché ciò sia possibile, il team di Big Eyes Coin (BIG) ha stilato con cura una tabella di marcia per garantire il successo alla fine dei suoi sforzi.

La prima fase della tabella di marcia prevede audizioni multiple del token Big Eyes (BIG) (tre volte per la precisione) per assicurarsi che sia perfetto prima del rilascio, la messa in funzione del sito web di prevendita, la messa in funzione della prevendita, una trovata mediatica per pubblicizzare ulteriormente il progetto e il suo token, la messa in funzione della macchina promozionale, 15.000 utenti sulla pagina telegram ufficiale di Big Eyes Coin (BIG) e la messa in funzione dei social handle.

La seconda fase della roadmap prevede il lancio di Big Eyes Coin (BIG) su Uniswap (UNI), la messa in funzione del sito web, il raggiungimento di 25.000 utenti sulla pagina telegram ufficiale, 20.000 possessori di gettoni Big Eyes Coin (BIG), una donazione di beneficenza per l'oceano e la vita marina, la verifica di tutti i social handle, la distribuzione dei gettoni Big Eyes Coin (BIG) ai membri della comunità, il rilascio di snippet per gli NFT e la messa in funzione del merch shop.