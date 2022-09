Il token Big Eyes Coin registra un enorme successo durante la prevendita, insieme a Vechain e Tamadoge

Avete bisogno di una mano per aumentare il valore del vostro portafoglio? Cercate una nuova criptovaluta per diversificare i vostri guadagni? Big Eyes Coin (BIG) è un token con un approccio unico al reddito passivo e alla generazione di entrate.

Nonostante il vento freddo del mercato orso, la criptovaluta meme ha iniziato con successo le sue prevendite. Gli analisti considerano i suoi attuali progressi come un indicatore di crescita futura e di profitto per gli investitori.

Big Eyes Coin (BIG) si presenta come un investimento dall'enorme potenziale, nonostante il lancio simultaneo di nuove criptovalute sul mercato. Fin dove può arrivare il token?

Big Eyes Coin (BIG): la nuova criptovaluta del mercato

La finanza decentralizzata è un elemento nuovo nel settore delle criptovalute e, come tale, è vista con un'aura di mistero da molti investitori avversi al rischio. Big Eyes Coin (BIG) intende affermare il proprio dominio nello spazio della DeFi con un nuovo appeal di semplicità per gli utenti mainstream a livello globale.

Tra le sue numerose caratteristiche, Big Eyes (BIG) ha applicazioni reali mirate alla conservazione della vita negli oceani e alle pari opportunità di ricchezza per i suoi utenti. Il suo token, BIG, è costruito sulla catena di Ethereum (ETH), sfruttando i vantaggi di tracciabilità, smart contract e compatibilità con le dApp.

Tuttavia, come contrasto positivo, la piattaforma offre la libertà di commerciare e scambiare token sul suo exchange decentralizzato senza pagare commissioni. Inoltre, le tasse non sono un problema per Big Eyes Coin (BIG).

Gli acquisti di Big Eyes Coin (BIG) hanno superato il cento per cento dall'inizio delle prevendite, più di qualsiasi altro token o moneta sul mercato in questo periodo. Vale la pena notare che le prevendite sono iniziate il 19 agosto, pochi giorni fa.

Per saperne di più sul token, leggi qui.

VeChain (VET): soluzioni del mondo reale che utilizzano la blockchain

VeChain (VET) è una piattaforma blockchain lanciata nel 2015 da Sunny Lu e Jay Zhang. È stata progettata per migliorare i processi aziendali e la gestione della catena di approvvigionamento. Il team dietro al progetto crede che la tecnologia blockchain sia il trampolino di lancio per l'informatica e le tecnologie emergenti.

La visione di VeChain (VET) è quella di "abbassare la barriera e consentire alle aziende affermate di creare valore con la tecnologia blockchain e risolvere i problemi economici del mondo reale è stata chiara fin dall'inizio".

VET è la criptovaluta nativa della piattaforma utilizzata per elaborare le attività transazionali e può essere acquistata su vari exchange, tra cui Binance. Sebbene VeChain (VET) abbia registrato la sua parte di alti e bassi, la moneta ha continuato a mostrarsi promettente con i nuovi sviluppi del protocollo.

Tamadoge (TAMA): nuova linea per la corona cripto-canina?

Tamadoge (TAMA) è un token del metaverso P2E che consente ai giocatori di interagire con giochi emozionanti e partecipare a missioni per guadagnare Dogepoints. I giocatori possono coniare gli animali domestici di Tamadoge (TAMA) e combattere contro altri giocatori, oppure vendere i loro beni di gioco sui mercati NFT.

Tamadoge (TAMA) intende essere il "Dogecoin killer", anche se il token è ancora nuovo. Tuttavia, mostra un potenziale che spinge gli investitori a vedere come si comporterà la criptovaluta una volta terminate le prevendite.

State pensando di espandere il vostro portafoglio?

Il mercato orso potrebbe aver esteso i suoi tentacoli, ma Big Eyes Coin (BIG) ha adottato misure preventive e di longevità per garantire che il valore del token non diminuisca nel tempo.