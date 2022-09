Moneta Meme vs Altcoin: i maniaci dei Meme abbandoneranno Ripple e Uniswap per Big Eye

I memecoin, un'altra criptovaluta, sono emersi nel 2013 come tentativo di prendere in giro il bitcoin, ma hanno finito per guadagnare una discreta trazione tra i fanatici dei meme su internet. Questo articolo analizza i motivi per cui si potrebbe scegliere una moneta meme non convenzionale, Big Eyes (BIG) , rispetto alle importanti altcoin Ripple (XRP) e Uniswap (UNI).

Che cos'è Big Eyes (BIG)?

Big Eyes (BIG) è una piattaforma basata sulla blockchain dedicata a educare le persone sui benefici finanziari dello spazio della finanza decentralizzata (DeFi). Presenta anche una moneta meme guidata dalla comunità, Big Eyes Coin (BIG), che può essere utilizzata per la partecipazione, la creazione di pool di liquidità, il guadagno di incentivi e altre funzioni transazionali simili. Big Eyes Coin (BIG) ha creato un'immagine simpatica incorporando i tratti di un gatto nei suoi valori. La rete blockchain mira anche a sfruttare le NFT per creare una piattaforma di iper-crescita auto-propagante che consentirà l'accesso a nuovi eventi e materiali che renderanno redditizio unirsi alla nave dell'hype.

Le monete meme sono criptovalute ispirate ai memi, ovvero sentimenti divertenti conservati in una fotografia, in un video o in altre forme di media. Nata per gioco nel 2013, Dogecoin è la prima moneta meme (DOGE) ispirata a un meme popolare: il cane Shiba Inu "doge". Il loro valore è determinato da quanto slancio riesce a produrre la loro sensazione virale. Da allora le monete meme sono salite alle stelle, hanno accumulato capitalizzazioni di mercato multimiliardarie e hanno ricevuto l'appoggio di celebrità.

Perché investire in Big Eyes (BIG)?

Il token BIG ha una quantità totale di 200.000.000.000 unità e gli investitori interessati possono acquistarlo durante il periodo di prevendita. Big Coin destina il 90% dei token alla prevendita, di cui il 70% è riservato alla prevendita pubblica e il 20% agli scambi. Al momento del lancio, tutti i token accessibili al pubblico saranno immediatamente disponibili. L'acquisto e la vendita di questi gettoni non saranno soggetti a imposte. Gli NFT fiscali riceveranno il 10% del profitto, mentre i titolari riceveranno il 5%. Con una struttura fiscale flessibile, Big Eyes Coin consente di modificare le tasse per servizi quali l'utilizzo del portafoglio di marketing, l'acquisizione del pool di liquidità e la funzionalità di auto-burn.

Big Eyes Coin intende anche promuovere la conservazione degli oceani indirizzando i fondi all'ecosistema della finanza decentralizzata (Defi). Il 5% del totale dei token e l'1% delle tasse NFT vanno a un portafoglio di beneficenza dedicato alla protezione degli oceani. È un modo fantastico per raccogliere fondi per la beneficenza e la comunità. La comunità dà vita al mercato delle criptovalute, alla finanza decentralizzata e agli NFT, ma una volta che le criptovalute hanno i soldi, spesso li perdono di vista. La comunità contribuirà anche allo sviluppo del Metaverso. La loro società felina possiede il denaro, le conoscenze e i sistemi necessari per espandere ulteriormente l'attuale sistema di cripto.

Big Eyes riconosce che la comunità è la fonte ultima di forza: più grande è il gruppo, più attivo, impegnato e potente è lo slancio. Questo assicura che la Moneta Big Eyes (BIG) sia la prima a venire a conoscenza di qualsiasi nuovo sviluppo e informazione per capitalizzare l'opportunità il prima possibile. La comunità di Big Eyes Coin (BIG) riceverà regolarmente token, NFT e premi.

Che cos'è Ripple (XRP)?

Ripple (XRP) o RippleNet è una rete di pagamento digitale decentralizzata basata sulla tecnologia blockchain con un registro di consenso per la verifica delle transazioni che crea prodotti di pagamento a livello mondiale, tra cui la criptovaluta XRP. Ripple (XRP) offre lo scambio rapido e semplice di denaro tra due parti utilizzando valute fiat e criptovalute. Ripple (XRP) funziona sulla rete Hawala, che consente di trasferire denaro tra due parti senza che nessuna di esse sposti denaro fisico.

Vale la pena investire in Ripple (XRP)?

Ripple (XRP) rende le transazioni più accessibili, addebitando commissioni a partire da 0,00001 XRP ed eseguendo le transazioni in una media di 5 secondi. Ripple (XRP) è una valuta ponte utilizzata per le transazioni monetarie internazionali. Gli acquirenti possono risparmiare denaro utilizzando XRP invece della valuta fiat. Alcune importanti organizzazioni finanziarie utilizzano Ripple (XRP), come la Commonwealth Bank of Australia, Santander, Fidor Bank e un gruppo di 61 banche giapponesi. Tuttavia, le controversie legali della SEC che circondano Ripple (XRP) lo rendono molto meno popolare tra gli imprenditori locali.

Ripple (XRP) è in costante espansione e, grazie alla sua continua accettazione a livello globale, il suo trading attraverso piattaforme come Q8trade vi permetterà di ottenere un rendimento significativo in futuro. Mentre si investe in XRP, si può anche rimanere in contatto con altri importanti exchange di criptovalute come Gemini, Coinbase e Binance, poiché anche questi exchange supportano il trading di XRP.

Che cos'è Uniswap (UNI)?

Uniswap (UNI) è il più grande exchange decentralizzato (o DEX) della blockchain Ethereum. Consente agli utenti di tutto il mondo di scambiare criptovalute senza ricorrere a un intermediario. Uniswap (UNI) ha emesso il suo token di governance chiamato UNI nel settembre 2020. La moneta UNI è stata introdotta per dare alla comunità la proprietà del protocollo, consentendo alle parti interessate di votare sugli aggiornamenti significativi del protocollo e sugli sforzi di sviluppo.

Chiunque può copiare e utilizzare il codice per costruire scambi decentralizzati perché è open-source. Permette agli utenti di quotare gratuitamente i token sul mercato. Poiché Uniswap (UNI) è anche una borsa decentralizzata, gli utenti hanno sempre il controllo dei loro fondi. Elimina il rischio di perdere i beni in caso di hackeraggio della borsa conservando la proprietà delle chiavi private.

Uniswap (UNI) utilizza un protocollo di liquidità automatizzato. Funziona incentivando gli operatori di borsa a diventare fornitori di liquidità (LP). Gli utenti di Uniswap (UNI) uniscono i loro fondi per formare un fondo utilizzato per eseguire tutte le operazioni sulla piattaforma. Ogni token quotato ha il suo pool a cui gli utenti possono contribuire, e un processo matematico gestito da un computer determina i prezzi per ogni token. Con questo approccio, un acquirente o un venditore non deve aspettare che la controparte emerga per condurre una transazione. Al contrario, i clienti possono eseguire rapidamente qualsiasi transazione a un prezzo noto, purché vi sia sufficiente liquidità nel pool. Ogni LP riceve un token che rappresenta il suo contributo alla raccolta in cambio dell'apporto dei suoi fondi.

Conviene investire in UniSwap (UNI)?

A differenza di Ripple, con Uniswap (UNI) entrambe le parti scambiano direttamente dal proprio portafoglio. I fondi non vengono mai trasferiti a una terza parte o sono tipicamente soggetti al rischio di controparte. Non c'è alcun senso di confine o restrizione commerciale. Chiunque abbia uno smartphone e una connessione a Internet può partecipare. Non è nemmeno necessario creare un account o fornire informazioni personali.

Su Uniswap (UNI) è possibile negoziare una serie di attività. Su Uniswap (UNI) sono disponibili progetti Ethereum che hanno tokenizzato metalli preziosi come oro e argento. Inoltre, il protocollo mirror tokenizza azioni come Apple, Tesla e Google che possono essere scambiate sui DEX. Tuttavia, a causa di requisiti normativi, il team di Uniswap (UNI) ha eliminato alcuni titoli sintetici dalla sua interfaccia front-end. Gli utenti possono ancora negoziare questi titoli tokenizzati attraverso interfacce alternative; il protocollo rimane inalterato.

Big Eyes Coin (BIG) è molto più di una nuova criptovaluta: aspira a migliorare il mondo e i nostri oceani, sui quali potrebbe basarsi il futuro. Big Eyes Currency (BIG) potrebbe fare al caso vostro se siete alla ricerca di una moneta che soddisfi i vostri desideri in materia di blockchain e al contempo sostenga le vostre responsabilità finanziarie. Ripple (XRP) non è per i deboli di cuore. Tuttavia, se ritenete che Ripple (XRP) possa prosperare come sistema di pagamento, l'acquisto di XRP può essere redditizio. Assicuratevi solo di non scommettere denaro che non siete in grado di perdere.

Uniswap è una piattaforma di trading innovativa basata su Ethereum. Consente a chiunque abbia un portafoglio Ethereum di scambiare token senza il coinvolgimento di terzi. Questo approccio offre possibilità interessanti per il commercio di token senza fiducia. Quando le soluzioni di scalabilità di Ethereum 2.0 diventeranno operative sulla rete, Uniswap potrebbe trarne vantaggio.