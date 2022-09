Nozze d’oro: che cosa sono e che cosa regalare

Quando si parla di anniversari di matrimonio, uno dei più importanti è sicuramente quello delle nozze d’oro. Essendo così rilevante può essere difficile trovare il regalo adatto perciò ecco alcune idee da copiare.

Che cosa sono le nozze d’oro

Partiamo però specificando con precisione che cosa sono le nozze d’oro per evitare fraintendimenti. Le nozze non sono altro che il 50 esimo anniversario di matrimonio. Un traguardo importante che solo le coppie salde riescono a raggiungere indenni. È un momento che merita una grande festa con tutta la famiglia al completo, frutto proprio di quel Sì scambiato all’altare mezzo secolo fa.

Ci sono vari modi di chiamare gli anniversari di matrimonio, attribuendo un materiale specifico a ogni annata. Ad esempio, le nozze d’argento segnano il 25 esimo anniversario. Il metallo più prezioso di tutti, cioè l’oro, è quello assegnato per i 50 anni di matrimonio proprio perché rappresentano una ricorrenza unica e speciale.

Che cosa regalare per i 50 anni di matrimonio

Per stupire con un regalo per le nozze d'oro ci sono davvero tante idee, dalle più tradizionali e classiche fino alle più originali. In questa ricorrenza così speciale, ci sono tanti regali per il coniuge per esprimere sentimenti quali la gioia e la felicità. Per celebrare il tempo trascorso insieme, si può stare sul classico e regalare una fede, proprio come il giorno del matrimonio. È il simbolo per eccellenza che suggella l’amore e ricorda il giorno del Sì. È un richiamo sempre presente di quel momento così speciale in cui gli sposi si sono scambiati le promesse sull’altare.

La fede per le nozze d’oro si indossa sempre all’anulare proprio sopra a quella ricevuta cinquant’anni prima dalle mani dello sposo. Può essere un anello molto semplice oppure avere pietre preziose che lo decorano. Bisogna però ricordare che è meglio evitare i diamanti perché l’anello con diamanti è un regalo da fare per le nozze di diamante appunto cioè il 60º anniversario di matrimonio.

Di solito, le fedi sono un regalo che si scambiano gli sposi che festeggiano i cinquant’anni di matrimonio e quindi figli e nipoti devono ingegnarsi e trovare qualche altra idea. Poiché si tratta di un traguardo davvero importante, gioielli e oggetti preziosi sono sicuramente i più indicati. Uno dei simboli più classici e tradizionali della famiglia è l’albero che con tutte le sue ramificazioni simboleggia i figli e i nipoti. Per tale ragione vale la pena regalare un albero dorato con una cornice in legno. Di solito, gli alberi che simboleggiano meglio questo importante traguardo sono il pesco, la quercia e il mandorlo.

Quando i regali per le nozze d’oro sono realizzate e realizzati in modo artigianale diventano ancora più preziosi. È quello che ci vuole per ricordare tutti i momenti più importanti della vita delle persone più care e vicine dimostrando loro affetto e amore. Le creazioni artigianali che escono da un laboratorio che vanta una lunga storia sono la scelta migliore che si possa fare per celebrare queste pietre miliari nella vita.