Rinnova i tuoi sistemi di riscaldamento e climatizzazione con CaldaieMurali

Per ottimizzare i consumi energetici e ottenere un buon comfort termico è sempre opportuno dotarsi di un impianto di riscaldamento efficiente, moderno e funzionale. Il sito CaldaieMurali.it è un negozio online specializzato nella vendita di impianti di riscaldamento e climatizzazione, dove sono proposti modelli ad alta efficienza energetica che vi consentono di risparmiare sui costi delle bollette e di avere una temperatura ottimale, in base alla stagionalità, in tutte gli ambienti della casa.

Prodotti per il riscaldamento CaldaieMurali

Per riscaldare la casa o l'ufficio si possono utilizzare diversi sistemi di riscaldamento, bisognerà soltanto scegliere quello più adatto alle proprie esigenze di consumo. Per chi vuole sostituire la vecchia caldaia con un modello di ultima generazione e avere una resa energetica ottimale, diminuendo anche i consumi di metano, sull'e-commerce troverà un vasto assortimento di caldaie a condensazione, a prezzi davvero vantaggiosi. Sono disponibili in offerta i modelli di caldaie a condensazione dei migliori brand del settore come Baxi, Ferroli, Bosch, Vaillant, Ariston sia da incasso che freestanding. Per rivoluzionare completamente il sistema di riscaldamento e installare impianti green che impiegano esclusivamente combustibili naturali, perché non acquistare le funzionali e moderne caldaie a pellet o a multicombustibile, un vero e proprio concentrato di efficienza energetica. Per migliorare il comfort termico della casa, troverete sul sito tantissimi prodotti e accessori per il riscaldamento degli ambienti come scaldasalviette e radiatori, disponibili in diverse dimensioni, materiali, design e finiture.

Camini e stufe per una casa accogliente e confortevole

Se ci si vuole rilassare davanti al fuoco, sullo shop online vi è un ampio catalogo di camini o stufe, che hanno un fascino senza tempo e possono davvero essere la scelta ideale per chi vuole un sistema di riscaldamento completamente naturale ed ecosostenibile. Scegliere il modello di camino o stufa su https://www.caldaiemurali.it/ è davvero semplice, basterà individuare la tipologia di combustibile: pellet, multimateriale, legna e visitare le sezioni apposite. Per ogni modello di camino, termoconvettori o stufa è presente una scheda tecnica, dove potrete conoscere la potenza, le dimensioni, i consumi, l'efficienza energetica e i materiali costruttivi. Oltre ai modelli tradizionali di riscaldamento a legna o a pellet, per chi vuole un dispositivo moderno e all'avanguardia sono in vendita in offerta camini a bioetanolo o elettrici, perfetti per arredare contesti abitativi in stile contemporaneo. La tradizione è invece il tratto distintivo delle cucine a legna, modelli dallo stile classico che vi consentono di cucinare le vostre ricette preferite con un sistema antichissimo.

Climatizzatori e ventilatori per contrastare l'afa

Quando le temperature sono elevate e in casa si soffre il caldo, per rinfrescare gli ambienti in pochi minuti, la soluzione è semplice: installare dei climatizzatori o dei ventilatori. Lo shop online CaldaieMurali ha un'apposita sezione per la vendita di climatizzatori e sono disponibili diverse tipologie, in base allo spazio a disposizione, al sistema di installazione, alla potenza e alle funzioni:

l climatizzatori con o senza unità esterna;

l monosplit a cassetta o a parete;

l multisplit;

l a colonna;

l portatili.

I climatizzatori proposti sono di alcuni tra i più conosciuti brand del settore: Daikin, Haier, Ariston, Baxi, Aux e sono in vendita a prezzi molto vantaggiosi, inoltre potrete sempre beneficiare della consegna gratuita.

Questi sono anche pompe di calore che, oltre a raffredare l’aria, hanno la possibilità di riscaldare, deumidificare e areare l’ambiente. Possono anche essere utili per propagare profumi all’interno delle stanze. Offrono una valida altenativa nel caso non fosse disponibile un impianto di riscaldamento tradizionale.

Oltre che con i climatizzatori, si può rinfrescare la casa con un ventilatore sia da terra che a piantana o scegliere di acquistare dei fan coil da parete o da incasso, dei sistemi davvero efficienti e molto facili da installare.

Accessori per il riscaldamento e la climatizzazione

CaldaieMurali non è soltanto il negozio ideale per l'acquisto di nuovi sistemi di riscaldamento, ma qui troverete tantissimi accessori per migliorare il comfort termico della vostra casa come termostati, pompe per scarico della condensa, dispositivi di controllo da remoto, ecc. Acquistando una caldaia o un climatizzatore sullo shop online potrete richiedere anche l'installazione o il servizio di manutenzione per caldaie o climatizzatori, basterà soltanto compilare il form di contatto e vi sarà fornito un preventivo gratuito.