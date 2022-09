Sandbox, Cronos e Big Eyes Coin: 3 criptovalute che ridefiniscono il concetto di NFT

La piattaforma contribuirà allo sviluppo della comunità DeFi. Sfruttando i suoi servizi, i membri possono possedere e trarre profitto dai Gettoni Non Fungibili (NFT) nella loro. La piattaforma offre anche l'accesso al metaverso per scopi di gioco e di guadagno.

Il mondo della finanza sta gradualmente diventando decentralizzato e lo sviluppo della blockchain richiederebbe molte mani per fornire supporto. Big EyesCoin (BIG) vuole essere uno dei principali operatori del mercato delle monete.

Attraverso una comunicazione aperta, la condivisione di informazioni e l'accessibilità ai suoi membri, la comunità mira a promuovere la fiducia. Il perseguimento di questa linea d'azione dimostra grinta e trasparenza. Inoltre, posiziona Big Eyes come una piattaforma con una completa responsabilità.

Come parte del suo forte interesse nel fornire responsabilità, Big Eyes Coin (BIG) costituirà i profitti degli eventi NFT in voti per bruciare o non bruciare.

La protezione dell'ambiente è una parte essenziale della road map di questo progetto. Per raggiungere questo obiettivo, Big Eyes Coin contribuirà con il 5% della sua fornitura totale di token a salvare gli oceani del mondo. I gettoni assegnati saranno conservati in portafogli di beneficenza visibili.

Il tema del progetto Big Eyes (BIG)

L'intero programma è a tema felino. La mascotte felina vuole rappresentare in modo tranquillo la vera natura dei servizi Big Eyes (BIG). Alcune parti della natura dei gatti sono state adottate per coniare il tema generale del programma.

Per esempio, i gatti stanno pazientemente sdraiati per risparmiare energia senza essere troppo attivi. Allo stesso modo, la Moneta Big Eyes (BIG) mira a rimanere sdraiati pur facendo passi da gigante. Anche la giocosità dei gatti viene adottata, in quanto i membri di Big Eyes (BIG) sono aperti a divertirsi con ricompense.

Si dice che i gatti abbiano nove vite, ed è evidente che Big Eyes Coin (BIG) mira a rimanere in gioco per molto tempo. Inoltre, i gatti funzionano con la fiducia, il che rimane vero con questo programma. Infine, Big Eyes (BIG) mira a essere guidato dalla comunità e a contribuire immensamente alla decentralizzazione della finanza.

Big Eyes Coin (BIG) - Questo gatto ha gli artigli?

Il token BIG sarà decentralizzato e controllato dalla comunità. Allo stesso modo, la crescita di questo token sarà sostenuta dalle azioni dei membri della comunità. Non sorprende che questo token sia stato etichettato come la criptovaluta da comprare subito.

Big Eyes Coin (BIG) contro i gettoni Cronos (CRO) e Sandbox (SAND)

I token Cronos (CRO) e Sandbox (SAND) hanno fatto passi da gigante e un tempo erano considerati opzioni migliori nella lista delle criptovalute. Tuttavia, con l'ascesa di Big Eyes (BIG) e del suo token, le idealizzazioni rappresentate dagli altri token saranno gradualmente reinventate. Presto, questi altri potrebbero essere messi fuori gioco da Big Eyes Coin (BIG).

Gettoni Cronos (CRO) e Sandbox (SAND)

La criptovaluta nativa della blockchain decentralizzata open-source per i pagamenti Cronos (CRO) è $CRO. Questo token finanzia il trading e i servizi finanziari effettuati su crypto.com. La blockchain Cronos (CRO) funge da base di alimentazione per l'applicazione di pagamento mobile.

La piattaforma Sandbox (SAND) è costruita per essere una comunità di gioco decentralizzata dove i NFT regnano sovrani. I titolari di $SAND possono creare, costruire, acquistare e vendere beni come questi NFT su Sandbox (SAND). L'essenza del token di utilità su questa piattaforma è quella di fungere da base per i pagamenti.

Come si comporterà Big Eyes Coin (BIG)?

Big Eyes Coin (BIG) si propone di creare, offrire e realizzare imprese incredibili nel mondo finanziario. Il token nativo della piattaforma - BIG - ha tutte le caratteristiche giuste e l'amabilità per diventare il miglior progetto meme con un'utilità eccellente nel 2022.