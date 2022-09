Tre monete da acquistare per ottenere rendimenti potenzialmente enormi: Cardano, Cosmos e Big Eyes Coin

È diffusa la convinzione che la tecnologia blockchain sia destinata a rimanere e che esista solo per motivi finanziari, e qui entrano in gioco le monete Meme. Questi token, disponibili in varie forme e dimensioni, favoriscono il mercato delle criptovalute e divertono. Prendono il meglio della cultura dei meme di Internet e lo trasformano in un segmento in espansione dell'economia delle criptovalute.