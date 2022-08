A Busca arriva il Fitwalking solidale

Poiché le iniziative dell’evento sono molte, dobbiamo elencarle per titoli, non prima di registrare l’intervento del sindaco Marco Gallo e dell’assessore allo Sport Diego Bressi: “Questa manifestazione – dicono - raggiunge più scopi, anche grazie alla collaborazione fra diverse associazioni e realtà del territorio: promuove la prevenzione sanitaria e la pratica sportiva, dà una mano significativa all’associazionismo con un concreto gesto di solidarietà e stimola le scolaresche alla partecipazione a eventi collettivi. Dopo gli anni del covid, ora torniamo a camminare insieme e tutto acquisita maggior valore”.



L’iniziativa è curata dal comitato Fitwalking con la Città di Busca, composto da Walter Marino, Franca Aimar, Lella Flego, Andrea Pellegrino, Manuela Giuggia, dal circolo Endas Asd Cuneo Centro. Eventi collaterali sono organizzati con Lions Club Busca e Valli, Assoimprese Busca, Busca Fotoclick, La cura nello sguardo odv. Molti gli sponsor, tutti titolari di attività sul territorio, senza la cui presenza nulla sarebbe possibile.



Iscrizioni e informazioni

I pettorali sono in prevendita nel negozio Manfrinato gioielli e nel bar Città in via Umberto I e da Tabacchi e papiri in frazione San Chiaffredo al costo di 5 euro a persona e 3 euro per i cani, oppure si possono prenotare tramite le scuole e le associazioni che partecipano all’iniziativa; il giorno della manifestazione il costo è di 6 euro. Informazioni: fitwalkingsolidalebusca@gmail.com o tel. 348.0304112.



Aspettando la Fitwalking sabato 10 settembre

La prima novità è la serata "Aspettando la Fitwalking" di sabato 10 settembre: in centrocittà animazioni varie con aperitivi ed esibizioni musicali a cura di Assoimprese Busca.



Competizione e mostra fotografica

La serata del 10 settembre ospiterà anche due iniziative dell’associazione Busca Fotoclick: la competizione fotografica “Scatta Busca Life” che si svolgerà dalle ore 20 a mezzanotte con #Bfclive22 - @buscafotoclick - @igers.cuneo e l'inaugurazione della mostra fotografica “Live Music” di Melissa Ghezzo alle ore 21 in Casa Francotto che sarà aperta con ingresso libero domenica 18 settembre dalle ore 10 alle 12,30 e dalle ore 15 alle 18,30 ed inoltre l'11, il 17, il 24 e il 25 settembre dalle ore 15 alle 18,30.



Le 10 foto migliori saranno stampate ed esposte in Casa Francotto dal week end successivo fino al 25 settembre. I tre fotografi più votati saranno premiati domenica 18 settembre durante la Fitwalking solidale. Per partecipare basta fotografare gli eventi della serata del 10 settembre con creatività, pubblicare le foto su Instagram con l’HASHTAG #Bfclive22 TAG: @buscafotoclick e @igers.cuneo oppure spedirle a buscafotoc@gmail.com entro mercoledì 14 settembre.



In vacanza con Fit e Walky

“In vacanza con Fit e Walky” è il titolo dell'inizitiva per i bambini chiamati a disegnare su un foglio formato A4 Fit e Walky in vacanza Dove saranno andati? Cosa avranno fatto? Con chi? Scrivi sul retro il tuo nome, la tua età è il numero di telefono e porta il disegno entro l’8 settembre nel negozio Manfrinato gioielli in via Umberto I. Nel corso della serata del 10 settembre “Aspettando la fitwalking” nello stand della Fitwalking in piazza della Rossa si potrà votare il disegno preferito fino alle e al termine saranno assegnati omaggi ai disegni più votati.



Partenza ed arrivo in piazza Fratelli Mariano

Cambia il luogo della partenza, che sarà in piazza Fratelli Mariano, così come l’arrivo. Speakers dell’intera giornata Giangi Giordano e Giulio Botto. Qui dalle ore 8 il Lions Club Busca e Valli offrirà l’esame gratuito del diabete per il service "Strides. Camminata per la prevenzione al diabete”.



Nuovo percorso

La settimana edizione inaugura nuovi percorsi che arrivano o lambiscono la collina del Parco Francotto, un luogo del cuore di Busca, quest’anno al centro della manifestazione.



Pic-nic party e intrattenimenti al Parco Francotto

Per il pranzo, la novità è il pic-nic party al Parco Francotto, sulla bellissima collina di Santo Stefano. Si può prenotare il pacco pic-nic con messaggio al numero 348.030412 oppure al momento dell’iscrizione, con la possibilità di scegliere tra due menù: il menù prosciutto e il menù salame. Ogni pacco è composto dal panino, più un frutto e un dolce al costo di 3 euro. Oppure si può scegliere di salire al parco con il proprio pranzo al sacco. Sul luogo c’è la possibilità di acquistare acqua, birra e caffè.

Durante il pranzo e nel primopomeriggio il mago Bingo intratterrà i convenuti con il suo spettacolo.



Presentazione della BIG BENCH

La nuova associazione benefica "La cura nello sguardo” coglierà l’occasione per presentarsi alla città e per far conoscere le sue prime iniziative: la futura panchina gigante BIG BENCH che sarà installata dall’associazione nel Parco Francotto e l’automobile donata all'hospice di Busca, che servirà per le cure domiciliari. Tra gli altri, l’iniziativa ha usufruito del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano di 5.000 euro ricevuti nell’ambito dell’organizzazione Fitwalking solidale.



La prevenzione oltre i 5 sensi

La giornata si concluderà in piazza Fratelli Mariano con esibizioni varie, il giro in calesse, e l'evento organizzato in collaborazione con Lions Club Busca E Valli "La prevenzione oltre i 5 sensi" che permetterà a tutti di avere un consulto gratuito con persomale medico specializzato.