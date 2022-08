È tempo di festa patronale al Santuario di Monserrato

Tornano le processioni per la festa patronale al Santuario di Monserrato di Borgo San Dalmazzo, dopo lo stop a causa del Covid.

La statua della Madonna verrà portata in processione per le vie del centro venerdì 9 e sabato 10 alle 20.45 con l'accompagnamento della banda musicale di Caraglio e poi di Robilante. In particolare, nella serata di sabato la processione sarà presieduta da da Mons. Vescovo Piero Del Bosco.

Per quanto riguarda le celebrazioni religiose si inizia domenica 4 settembre alle ore 16 con la celebrazione di ringraziamento e di affidamento alla Madonna di Monserrato di tutte le coppie che si sono sposate in Santuario.

Da lunedì 5 al 9 settembre, ogni giorno la recita del Santo Rosario alle ore 16.

Sabato 10 settembre Santa Messa nella parrocchia di San Dalmazzo alle 8.30 e alle 18.

Domenica 11 settembre la Santa Messa al Santuario alle ore 11 con la leva del 2004 (no messa in San Dalmazzo delle 10.30). Alle ore 16 S. Rosario e benedizione eucaristica animato dal coro Cappella Madonna della Neve di Beguda.

Lunedì 12 settembre alle ore 16 Santo Rosario, cui seguirà una breve preghiera per i bambini e i ragazzi con l’affidamento al Signore dell’anno scolastico e la benedizione degli zainetti. Alle ore 19 la preghiera di ringraziamento e di conclusione festeggiamenti e riposizione della statua della Madonna nella sua nicchia.

Inoltre saranno tanti gli appuntamenti collaterali con mostre ed eventi.

Giovedì 8 alle ore 21 il concerto "Una passeggiata fra le stelle" nella chiesa di Santa Croce in piazza Martiri. Si esibiranno Sara Bondi al flauto, Andrea Sarottoal clarinetto, Paola Sales al fagotto, Giorgio Damiano al violino, Maria Becchis al violoncello e Giovanni Damiano al pianoforte. Entrata libera.

Sabato 10 settembre la mostra dedicata a Don Mario Ghibaudo e alle 22 musica con l'Orchestra “Il Volo”.

Domenica 11 settembre dalle ore 9 Mostra fotografica “Pensa, Crea, Scatta” e il piccolo Mercatino artigianato e hobbisti (chi fosse interessato ad esporre prodotti tipici, manufatti artigianali e oggettistica può contattare l’associazione Santuario di Monserrato. Tel: 340/2549768; ass.santuariomonserrato@gmail.com)

La manifestazione è completata da numerosi momenti di spettacolo con giocolieri, musica dal vivo, lotteria, mostra, spettacoli per bambini.

Alle 12 la consegna della Costituzione ai diciottenni. Dalle 15.30 pomeriggio in musica con fisarmoniche e canto spontaneo. Poi intrattenimento per grandi e piccini con "Le demore et 'na Vira" con Mario Collino. Alle 17 spettacolo “Fish and Bubble” con Michele Cafaggi e infine, alle 19, chiusura dei festeggiamenti con polentata.

Lunedì 12 settembre l'ultimo appuntamento alle 14.30 con la rottura delle pignatte, giochi popolari e merenda.