Il 2 settembre si terra’ a Sanremo “Stile Artigiano è di moda” con una sfilata, una mostra e prodotti tipici del territorio

La nona edizione di “Stile Artigiano”, organizzata dalla Confartigianato, si svolgerà a Sanremo il prossimo 2 settembre con una giornata dedicata alle eccellenze artigianali della moda, del benessere e dell’agroalimentare. “Stile Artigiano è di Moda” si svilupperà in diversi momenti: la presentazione del libro “Casinò di Sanremo, Festival della Moda Maschile – Il Made in Italy veste il mondo”, l’inaugurazione della mostra “Moda Preziosa”, un ampio buffet su invito e infine il defilé.

“Sono particolarmente soddisfatta di questo nuovo grande evento dedicato all’Alta Sartoria, alla sua storia e alla sua evoluzione anche nell’accessorio, che è oggi come ieri sinonimo di eleganza – ha detto Donatella Vivaldi, Presidente di Confartigianato Imperia - La collaborazione tra Comune, Casinò e Confartigianato ha saputo riscrivere nuove pagine di cultura della Moda, con l’auspicio che divenga un appuntamento tradizionale, esportabile a livello internazionale per riaffermare la grande professionalità del nostro artigianato d’autore”.

Il defilé, presso il palco allestito a Pian di Nave, prenderà invece il via alle ore 21.30. Sotto la conduzione del duo della scorsa edizione del “Festival della Moda Maschile”, ovvero il Presidente di Confartigianato Biella Cristiano Gatti e la giornalista Ilaria Salerno, sfileranno 16 modelle e 6 modelli che indosseranno i capi dei maestri sartori provenienti dalla provincia di Imperia, dal Piemonte e dalla Campania. A coordinare le uscite, i tempi e la scelta degli abiti sarà il team di “Le DangeRouge”.

La serata sarà ad accesso gratuito fino ad esaurimento posti. L’evento sarà uno spettacolo caratterizzato da un alternarsi di sfilate ed esibizioni artistiche. E’ prevista infatti anche una parte dedicata all'intrattenimento: il cast artistico sarà composto dal cabarettista Andrea Di Marco, le cover nazionali ed internazionali della band Nauges e i mix del DJ Wir Mur.

Le modelle ed i modelli verranno preparati dagli acconciatori e dai truccatori della provincia di Imperia: si segnalano gli staff dei parrucchieri Gori, Flavio Hair Fashion, D’Ascola Hair Style e Sara Pogliano assieme ai truccatori del make up artist Andrea Pallanca e dei team di Ratuis Paolina, Fashion Beauty di Anna Olivo ed Accademia Formativa di Manuela Sartore e Patrizia Morreale. Ad immortalare l’intera manifestazione sarà il fotografo Adolfo Ranise.

L'evento sarà anche successivamente visibile sulle pagine Facebook del circuito di Confartigianato e del gruppo editoriale More News, in particolare su Sanremonews.it, Targatocn.it e Newsbiella.it

Protagonisti indiscussi i capi d'abbigliamento dei seguenti maestri sartori:

ATELIER FERDINAND, i prestigiosi abiti da sposa dello stilista Ferdinand provenienti da San Sebastiano al Vesuvio, Napoli.

BRUNO CARLO CREATION, creatore artigianale di guanti, accessori e maglieria fatti su misura con sede a Ventimiglia: delle loro collezioni ne parlano prestigiose riviste internazionali.

FRANCO FERRARO, se si dovesse parlare di passione per la moda in Valsesia, inevitabile citare l’azienda a conduzione familiare inaugurata da Franco nel 1974 e che oggi esporta i suoi prodotti in tutto il mondo: le sue creazioni spesso anticipano le tendenze della moda senza eccessi che mantengono il loro fascino nel tempo.

PINU’ COUTURE, l’arte del fashion designer partenopeo Pino Miranda, detto Pinù, mira a far conoscere l’antica sartoria napoletana in tutto il mondo: numerosi i riconoscimenti ottenuti, grazie al suo talento la stampa definisce il titolare dell’atelier di San Giuseppe Vesuviano “l’innovatore dell’abito da sposa".

SARTORIA PERRERA, un grande ritorno per il team di Umberto Perrera dopo l’evento dell’anno scorso e dopo le partecipazioni alle edizioni del “Festival della Moda Maschile” che si tenevano a Sanremo negli anni ’60. Durante l’anno, i suoi capi sono protagonisti di numerose sfilate.

SARTORIA MALTESE ANGELA, sartoria artigianale biellese che crea abiti su misura per uomo, donna e sposi.

SARTORIA BASILE NAPOLETANA, i capi di abbigliamento originali della sartoria napoletana che hanno trovato un loro punto di appoggio a Sanremo grazie a Vincenzo Basile, che ha aperto il suo negozio in Corso Matuzia 82.

UFFICIO STILE GIOVANNA PANICO, l’arte della sartoria di San Sebastiano al Vesuvio, Napoli, espressa mediante l’utilizzo di tessuti leggiadri dai colori variopinti.

In precedenza, nel pomeriggio, al Casinò di Sanremo verrà inaugurata la mostra “Moda Preziosa”, che rimarrà allestita fino al 9 settembre, curata dalla storica dell’arte Federica Flore. Il pubblico potrà ammirare i cappelli di Borsalino, i tessuti di Zoagli, i damascati e i velluti fatti a mano e le eccellenze dei maestri orafi. L’inaugurazione sarà preceduta, alle ore 16.30, da una Tavola Rotonda con la presentazione del libro “Casinò di Sanremo, Festival della Moda Maschile – Il Made in Italy veste il mondo” firmato da Marzia Taruffi con l’introduzione del prof. Stefano Zecchi. ”E’ con piacere che Sanremo accoglie quest’elegante pubblicazione dedicata al Festival della Moda Maschile, importante vetrina nazionale e internazionale dell’industria tessile e della sartoria italiana in occasione della quale la nostra città ha assunto il ruolo di protagonista, assieme alla Casa da Gioco che ne ha accolto le diverse edizioni” ha affermato il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri.

“Nella riscoperta di questa manifestazione è riposta la volontà di riportare in auge quella che fu una delle rassegne più ambite per attestare la professionalità dell’artigianato d’autore – ha commentato Barbara Biale, componente del Cda del Casinò di Sanremo - In queste pagine viene descritta la realtà di decenni di impegno e di lavoro, di originalità e di raffinato gusto del bello, ideali comuni alla nostra azienda, pronta ad accogliere sulle sue scalinate, nelle sue sale e nel suo teatro il meglio della Alta Sartoria per codificare un’altra bella storia“.

“Questa lettura non rappresenta solo un bellissimo viaggio nel passato, un racconto malinconico di quanta magnificenza e competenza il nostro Paese sia riuscito a mettere in campo, con mani sapienti e ingegno illuminato – ha aggiunto Fabio Pietrella, Presidente Nazionale Confartigianato Moda - Mi piace immaginare questo lavoro come un prezioso giroscopio, in questi tempestosi anni, per ritrovare la direzione naturale che il nostro ‘bello e ben fatto’ deve perseguire, in un percorso che vedrà ancora protagonisti noi italiani, le nostre nuove generazioni e il connubio tra territorio e manufatto che ci ha resi grandi nel mondo”.

L’evento ha il patrocinio del Ministero della Cultura, vede la collaborazione del Comune, del Casinò e della Confartigianato, ed è finalizzato a riportare nella sua centralità la casa da gioco anche nel settore dell’alta Sartoria.

Il programma della giornata prevede anche un buffet ad accesso su invito con le eccellenze agroalimentari de Il Fornaio di Silvana Vittoria e Carlo Rovere, il Pastificio Arrigo di Guglielmi Daniela e Mori Edoardo e le dolci delizie della Dolciaria BB di Fiumara Roberto, accompagnati dalla birra del birrificio Nadir e i vini della Cantina del Rossese Gajaudo. A fornire tovaglie, piatti, bicchieri e tutto l’occorrente per il buffet ci penserà invece l’azienda Master Sanremo.

La Confartigianato della provincia di Imperia ringrazia per il supporto Regione Liguria, il Comune di Sanremo, il Casinò, Confartigianato Piemonte, ANCoS e Confartigianato Imprese.

A rinfrescare e rigenerare i partecipanti ci penserà la fornitura di acqua e caffè dell’azienda della famiglia Bonino, la Ligure Vending.

(Le foto allegate, relative alla scorsa edizione, sono state scattate da Marco Maiolino)