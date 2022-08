Coppa Italia Velocità: la new entry della Black Racing subito a podio

Scarperia (FI), 28 agosto. Un fine ferie all’insegna della velocità, quello che ha fatto tappa sui 5.245 metri del tracciato immerso nelle colline del Mugello, per il penultimo round stagionale della Coppa Italia di Velocità.

Il team cuneese della velocità in pista Black Racing Squadra Corse, portacolori del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, si è presentato al via con due new entry: il maceratese Elia Mengoni, impegnato nella classe 600 della Pirelli Cup, alla guida di una Yamaha R6 ed il modenese Mirco Federzoni, iscritto al Trofeo Italiano Amatori classe 1000 base in sella ad una stupenda Ducati 1199R.

Confermata anche per questo round la presenza del reggiano Alessandro Spaggiari, su BMW S1000RR, nella classe Amatori 1000 avanzata.

Con un team piloti nuovo per tutti, ci si è concentrati sul trovare il miglior assetto nei turni di prova, che che hanno visto chiudere le qualifiche con Mengoni in P11, Federzoni in P20 e Spaggiari in P21.

La gara della domenica, svoltasi con la presenza in pista dello sponsor Erre.gi di Benevagienna, ha visto iniziare le danze con la classe 1000 base dove Federzoni, pur partendo bene, non è riuscito a trovare il passo per stare davanti, chiudendo in ventesima posizione, siglando però il suo best lap personale.

Stessa dinamica per la gara di Spaggiari, che è riuscito a recuperare dalla ventunesima alla quindicesima posizione, facendo registrare il best lap.

Grandi aspettative si avevano per il trofeo di punta del weekend, la Pirelli Cup, gara nella quale Mengoni scatta molto bene al via, cedendo fisicamente verso metà gara, calo che gli fa perdere il contatto con il gruppo di testa, riuscendo comunque a chiudere con la settima posizione finale, che gli vale la prima piazza nella categoria Championship PRO.

"Sono davvero soddisfatto, soprattutto per come ha lavorato la squadra - ha riferito il team manager Simone Barale -, perché fino a giovedì mattina non conoscevamo i nuovi piloti; il lavoro svolto da tutti ed i risultati ottenuti sono di buon auspicio per l’ultima gara di campionato, nella quale proveremo ad effettuare un ulteriore step in avanti".

L’appuntamento per l’ultimo round di campionato è per il weekend del 01/02 ottobre, quando si correrà sul Misano World Circuit “Marco Simoncelli”.

La Black Racing ringrazia tutti gli sponsor per il loro supporto alla squadra: TOP Serramenti, Poppi Clementino S.p.A., Istituto Ottico Boselli, TOP Serramenti Design, Magazzini Edili Tontine, P.D. Impresa Edile, Gastaldi Officine S.r.l., CTM S.r.l., Erre.gi S.r.l., Moss S.r.l., Tabaccheria dei Gonzaga, Tipolito Martini S.r.l., Proforma Consulting, Isaema Solution, Marco Fiorini, Panetteria d'Angelo, Termo Idraulica, CLM Impianti Elettrici, Distribuzioni Grafiche Fantino, Sine Cura, Madala Carrelli, Sirp, Maurino Pulizie e un grazie, per il supporto, ai partner tecnici Penny Racing Service, Spider, WRS Italy, Magigas, Graph-Art, Vircos, Anie Design ed Al Cappello Alpino.