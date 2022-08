Elezioni, la scheda del Senato in Piemonte: Mastella primo partito, destra prima della sinistra

A quasi nove giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste elettorali relative alle elezioni politiche 2022, consultazioni anomale da molti punti di vista, non ultimo quello del periodo autunnale, finalmente in Piemonte, dopo le esclusioni di alcune liste per mancanza di firme e i tempi tecnici per i ricorsi di rito e per le decisioni giuridiche conseguenti, é ora ufficiale la composizione in sequenza all'interno della scheda elettorale di colore giallo per i duecento seggi del Senato della Repubblica.



Si sono infatti da poco conclusi i sorteggi ufficiali presso il Tribunale di Torino che hanno decretato l'ordine dei candidati uninominali e delle liste ad essi collegate, estrazioni prima programmate per la mattinata di mercoledì 31 agosto e poi posticipate al primo pomeriggio dello stesso giorno.



Ecco l'elenco delle liste per il Senato della Repubblica:

Mastella Noi di Centro



Italexit



Coalizione cdx:

Fratelli d'Italia

Lega per Salvini

Noi moderati

Forza Italia



Coalizione csx:

Impegno civico

Partito democratico

Più eutopa

Alleanza verdi sinistra



M5S



Azione Italia viva



Vita



Alternativa no green pass



Italia sovrana e popolare



Unione popolare