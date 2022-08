Elezioni, sorteggiato l’ordine delle liste alla Camera Piemonte 2: primo simbolo quello del "Terzo polo"

E’ Azione Italia Viva per Calenda il primo partito che gli elettori troveranno sulla scheda elettorale della Camera nella Circoscrizione Piemonte 2, che raggruppa le province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano Cusio-Ossola, Vercelli. L’ordine delle liste e dei partiti è stato stabilito con un’estrazione presso il tribunale di Torino.



Al “secondo posto”, in ordine cronologico, Unione Popolare con De Magistris. La prima coalizione, a differenza della Camera Piemonte 1 e del Senato, sarà quella di centrosinistra. I partiti saranno presenti in questo ordine: Più Europa, Partito Democratico, Impegno Civico e infine Alleanza Verdi e Sinistra.



Prima di arrivare alla coalizione del centrodestra, rappresentata nell’ordine da Fratelli d’Italia, Lega per Salvini premier, Forza Italia e Noi Moderati, ci sarà invece il M5S.



Chiuderanno la scheda elettorale, rigorosamente di colore azzurro, i partiti Italia Sovrana e Popolare e Italia con Paragone Italexit. Le elezioni si svolgeranno in una giornata unica, quella del 25 settembre.