Provincia, Costa: “Sono certo che Cirio, in cuor suo, tifi un po’ anche per Robaldo”

On. Costa, perché per la presidenza della Provincia questa volta non è stato possibile trovare una soluzione unitaria?

“Una risposta unitaria e condivisa sarebbe stato meglio per tutti, ma purtroppo così non è stato e non si può che prenderne atto”.



Immagino la concomitanza con le elezioni politiche abbia reso impossibile il percorso…

“Qualcuno ha voluto optare per soluzioni di bandiere partitiche facendo leva sul fatto che il 25 settembre, insieme alle elezioni provinciali, si svolgono anche quelle politiche”.



A questo punto, immagino, lei auspichi un’affermazione di Robaldo. Perché?

“Perché ha tutte le caratteristiche, professionali e politiche, per diventare il nuovo presidente della Provincia. Lo conosco bene perché è stato mio collaboratore per una decina di anni. È disponibile verso tutti, senza distinzioni di colore politico e, soprattutto, è “civico” a tutti gli effetti come le elezioni amministrative di Mondovì hanno dimostrato”.



Mi sembra di leggere tra le sue parole la quasi certezza di un risultato finale che invece deve ancora essere scritto…

“Ritengo che Luca Robaldo avrà un consenso molto trasversale, indipendentemente dalle scelte che i singoli amministratori il 25 settembre faranno nell’urna per le elezioni politiche”.



Non mi dica che lei e Cirio non vi siete parlati perché non ci credo, ma non voglio sindacare i vostri rapporti privati. Le chiedo piuttosto: Robaldo, dopo aver collaborato con lei, è stato a capo della segreteria del presidente della Regione: perché, a suo avviso, Cirio non ha voluto (o potuto) spezzare una lancia in suo favore?



“Cirio ha lavorato bene con Luca, che è stato suo stretto collaboratore. Sono certo che lo apprezzi e, in cuor suo, tifi un po’ anche per lui. E aggiungo un’altra considerazione di cui sono sicuro”.



Sentiamo…



“Quando Robaldo sarà eletto presidente, lui e Alberto collaboreranno proficuamente ciascuno nel proprio ruolo istituzionale, nell’interesse della Granda. Su questo metto la mano sul fuoco”.