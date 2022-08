Tanti cuccioli abbandonati aspettano una famiglia che li accolga

ALBA - L’Associazione Amici di Zampa oggi vi presenta alcuni ospiti in attesa di una possibilità di felicità!



Al Gattile dell’associazione tantissimi cuccioli abbandonati cercano casa.

Inoltre un gatto di circa quattro mesi sta aspettando una famiglia che lo accolga. Come sempre la sterilizzazione futura è obbligatoria.



In rappresentanza del canile oggi ci sono Fox e Schizzo.

Fox è un giovane cane di taglia piccola, molto simpatico, in attesa di una casa.

Schizzo è un cucciolone dal carattere vivace e simpatico, anche lui aspetta una famiglia che lo adotti.

No catena, no box.



Per informazioni e adozione:

Associazione Amici di Zampa - Alba Località Toppino (dietro la Casa Circondariale) Barbara 335 691647 - Paolo 347 5924197

Pagina Facebook: @amicidizampaAlba