Saluzzo, Superga, Saluzzo: 19 antichi dipinti della Chiesa di San Giovanni sono tornati a casa

Il Palazzo dei Vescovi di Saluzzo, in via Maghelona 7, riapre dopo la pausa estiva con una sorpresa per la festa di San Chiaffredo: 19 importanti dipinti seicenteschi facenti parte dell’arredo della chiesa di San Giovanni sono ritornati a casa dalla Basilica di Superga.

Saranno mostrati ai visitatori in un percorso guidato dai volontari dell’arte, ad ingresso gratuito, domenica 4 e lunedì 5 settembre, giorni di festa del patrono della Diocesi, dalle 10 alle 17.

Il nucleo è composto da 14 dipinti tardo Seicenteschi di un pittore piemontese raffiguranti il Cristo, la Vergine e i dodici Apostoli (si tratta di un unico ciclo “narrativo” identificato come Apostolato); un piccolo dipinto raffigurante San Bartolomeo di Antonino Parentani; la coppia di dipinti raffiguranti l’Angelo Annunziante e la Vergine Annunziata successivi al 1651-1653; un ritratto del celebre pittore saluzzese Cesare Arbasia immortalato nel 1607, anno della sua morte. E ancora la pala di Santa Lucia di Giuseppe Nuvolone (artista attivo a Saluzzo tra San Bernardo e San Bernardino, formatosi nella scia dei caravaggeschi saviglianesi). Dipinti inediti che parlano della cultura saluzzese negli anni che seguono l’annessione del Marchesato al Ducato sabaudo avvenuta nel 1601.

“Le nuove acquisizioni del Museo Diocesano sono l’esito di un percorso avviato nel 2021 e che si è avvalso della collaborazione dei Serviti, delle Soprintendenze preposte, della Diocesi di Saluzzo” - informano dall’Ufficio dei Beni culturali della Diocesi.

Come sono state recuperate le opere?

L’iter del rientro prende avvio a maggio del 2021, quando il vescovo d Saluzzo, Cristiano Bodo, in seguito alla notizia della volontà dei Serviti di lasciare il Piemonte scrive a Padre Pietro Andriotto, Priore Provinciale dell’Ordine dei Servi di Maria, che ebbero la proprietà della chiesa, nei secoli passata dai Domenicani (1281), a famiglie nobiliari saluzzesi, al Demanio, alla Diocesi di Saluzzo.

Nella lettera monsignor Bodo segnalava che, presso la loro sede di Superga, si conservavano opere di provenienza saluzzese, ed in particolare di pertinenza della Chiesa di San Giovanni. Erano note alla Soprintendenza, dopo le campagne di catalogazione ministeriale del 1973 e 1977, ed erano solo in parte citate nel catalogo della mostra "Una gloriosa sfida. Opere d’Arte a Fossano, Saluzzo, Savigliano 1550-1750” tenutasi nel 2004.

Poi non erano più state reperite in San Giovanni nel corso del censimento CEI-OA l’anno successivo.

Il Vescovo pregava Padre Andriotto di valutare la possibilità di depositare le opere in oggetto a Saluzzo presso il Museo Diocesano nel Palazzo dei Vescovi, in attesa di riconsegnarle al luogo di culto dove erano collocate (alcune si trovano nella cappella “invernale” della chiesa) costituendo una significativa testimonianza della religiosità della Comunità saluzzese e delle culture figurative dell’intera Diocesi, precedentemente il 1829, anno dello stabilimento dei Servi di Maria in Saluzzo.

“Nell’agosto 2021 la risposta tempestiva di fra Pietro Andriotto con fra Franco Azzalli e l’aiuto generoso di Roberto Beda, consentiva di avviare le necessarie ricerche sui quadri originali di San Giovanni condotte dal funzionario ministeriale Massimiliano Caldera e da Sonia Damiano dell’Ufficio BCE della Diocesi. Si giungeva così all’individuazione negli inventari storici dei quadri destinati a rientrare a Saluzzo, auspice anche il Sermig, ora presente a Superga”.

Dal punto di vista documentario, Caldera e Damiano hanno inoltre potuto contare sulla collaborazione di Luisa Clotilde Gentile per l’Archivio di Stato di Torino.

Nel marzo 2022, l’esito felice con l’ok della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Torino per il trasferimento dei 19 dipinti nel Museo Diocesano saluzzese e la sottoscrizione della convenzione.

Il trasferimento da Superga a Saluzzo nell’antico episcopio è avvenuto il 13 luglio scorso con l’assistenza tecnica del restauratore Cesare Pagliero e la supervisione di Liliana Rey Varela ( funzionaria ministeriale).

