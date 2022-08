Tir carico di amido in polvere si ribalta sulla provinciale 137 tra Lagnasco e Saluzzo

Per cause in via di accertamento, un tir si è ribaltato sulla provinciale 137 a Lagnasco, in direzione Saluzzo, perdendo parte del carico. L'autoarticolato stava trasportando amido in polvere a uso alimentare, un prodotto non tossico ma infiammabile.

L'incidente si è verificato questa mattina, mercoledì 31 agosto, intorno alle 11.30.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Saluzzo che hanno messo in sicurezza l'area supervisionando anche la fase del travaso e del recupero materiali. Sono intrevenuti anche i carabinieri e un'ambulanza dell'emergenza sanitaria. L'autista del tir, in condizioni non gravi, è stato condotto in ospedale.