Al via "Alba dei Campioni", il torneo benefico firmato Fondazione Vialli e Mauro

Quando il pallone gonfia la rete durante partite dedicate alla solidarietà, alle promesse del calcio, agli argomenti sociali come il bullismo ed il cyber bullismo, i gol assumono un significato ancora più profondo e si realizzano più volentieri.

La Città di Alba si conferma sensibile al calcio solidale e diventa teatro di “Alba dei Campioni”, torneo di calcio organizzato dalla “Fondazione Vialli e Mauro” in collaborazione con l’associazione albese “Alba dei Campioni”, con il supporto di ASD Alba Calcio e ASD Albese Calcio e con il patrocinio di Comune di Alba e Regione Piemonte.



Alla manifestazione, che si disputerà dall’1 al 3 settembre ad Alba, parteciperanno le giovani promesse di Paris Saint-Germain, Milan, Inter e Napoli. e SSC Napoli. Un grande evento calcistico che vedrà scendere in campo le formazioni under 18 di quattro squadre tra le più importanti del panorama calcistico europeo. L’obiettivo è raccogliere fondi a favore della Ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica e promuovere i valori dello sport. Ad oggi la Fondazione Vialli e Mauro ha devoluto oltre 4 milioni di Euro alla Ricerca.

I giocatori si sfideranno allo stadio San Cassiano Augusto Manzo di Alba e saranno impegnati in un minitorneo amichevole organizzato per diffondere al meglio la cultura sportiva contro i fenomeni degradanti del bullismo, del cyberbullismo e del disagio giovanile, temi che saranno approfonditi in un convegno al Teatro Sociale in programma il 2 settembre con importanti relatori.

Il nome scelto per questa prima edizione non è casuale. Le partite, semifinali e finali, che si disputeranno l’1 ed il 3 di settembre, saranno infatti la vetrina ideale per giovani talenti che presto diventeranno i campioni di domani.

Massimo Mauro dichiara: «Per la Fondazione Vialli e Mauro è un grande piacere organizzare grazie alla preziosa collaborazione di Alba dei Campioni S.S.D.A.R.L., ASD Alba Calcio, ASD Albese Calcio, il Comune di Alba e Regione Piemonte, la prima edizione del torneo ‘Alba dei Campioni’. Una manifestazione di altissimo livello che vede scendere in campo quattro grandi squadre under 18 e che darà rilievo oltre che all’aspetto calcistico a tematiche importanti e attualissime come il bullismo e il cyberbullismo. Lo sport ha un ruolo fondamentale per arginare questi fenomeni tra i giovani, è uno strumento che andrebbe sfruttato e promosso per il suo evidente valore sociale ed educativo».



Soddisfatto anche il sindaco di Alba per i tre giorni di grande sport in programma, all’insegna dei valori positivi che la pratica sportiva riesce a trasmettere e della solidarietà grazie alla importante raccolta fondi a favore di una malattia debilitante e difficile come la Sla.

Dall’associazione Alba dei Campioni, che ha fortemente voluto questa iniziativa fanno sapere che: «Alba si appresta a vivere un weekend di calcio speciale. Solidarietà, attenzione ai problemi dei giovani e valori dello sport saranno al centro di questo quadrangolare che metterà in vetrina i campioni di domani. Un’edizione che permetterà ai ragazzi di conoscere la nostra città, ed agli appassionati e praticanti di vedere squadre professionistiche in azione.

Invitiamo tutti a partecipare il 2 settembre all’incontro Fair Play con Gianluca Vialli, Massimo Mauro, Fabio Caressa, Cristiano Eirale, Alfredo Trentalange, presso il Teatro Sociale Giorgio Busca alle ore 18, in cui parleremo di bullismo, cyber bullismo e disagio giovanile. Ringraziamo i relatori, la Fondazione CRC e la Fondazione Banca d’Alba per il loro prezioso contributo nel sensibilizzare le persone su questi argomenti delicati ed importanti.

Venerdì 2 settembre le squadre si allenaranno in alcuni impianti sportivi della città: Cppino, Saglietti, Brusco e Boblingen. Un’occasione per carpire i segreti dei futuri campioni del calcio. Invitiamo tutti a venire a vedere le partite all’Augusto Manzo: biglietto d’ingresso simbolico con offerta minima di 5 Euro, e, per gli under14 che si presentano con la divisa della loro società sportiva, l’ingresso è omaggio».



Giovanni De Bellis, presidente Alba Calcio afferma: «A nome mio e di tutti i membri e collaboratori di Alba Calcio, ringrazio gli organizzatori per averci coinvolto in questa manifestazione di livello internazionale, permeata di profondi valori sociali in cui anche noi crediamo fortemente, cercando di trasmetterli giornalmente ai giovani che fanno parte della nostra grande famiglia.

Siamo lieti di dare il nostro supporto quali esperti di campo ed auspichiamo che il torneo possa appassionare gli spettatori e noi tutti, ma anche strappare una riflessione su temi importanti che ognuno di noi, impegnato nell’attività calcistica giovanile, non può permettersi di trascurare».

Gennaro Castronuovo, presidente Albese Calcio: «Ringrazio l’amministrazione comunale di Alba e Alba dei Campioni SSD per averci da subito coinvolti in questa grandissima manifestazione sportiva, della quale come Albese Calcio condividiamo tutti i valori. Siamo orgogliosi e lusingati, riteniamo che questo torneo sarà un'occasione per dare grande lustro alla nostra città».

PROGRAMMA

30 agosto: sorteggio partite.



1° settembre: semifinali alle 17.30 e alle 20.00.



2 settembre: Incontro Fair Play con Gianluca Vialli, Massimo Mauro, Fabio Caressa, Cristiano Eirale, Alfredo Trentalange, presso Teatro Sociale Giorgio Busca alle ore 18.00.



3 settembre: finali alle 17.30 e alle 20.00. A seguire la premiazione.