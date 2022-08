Il ciclista Diego Rosa una settimana in Valle Grana

Riceviamo e pubblichiamo.



Diego Rosa, corridore di Corneliano d’Alba, professionista dal 2012 ha soggiornato per sette giorni presso il rifugio Fauniera ospitato dal Marco Vittori, anch’egli grande appassionato e praticante delle due ruote.



Sabato scorso, al termine di un’uscita in bici di quattro ore, ci siamo trovati con Diego attorno a un tavolo per fare quattro chiacchere e conoscere da vicino un’atleta che ha corso cinque giri d’Italia, due Tour de France due Vuelta de Espana e innumerevoli corse sia su strada che in mountain bike. Nel Giro d’Italia 2022 ha tenuto la maglia blu di migliore scalatore per dieci giorni correndo per il Team Eolo Kometa.



Essendo un ciclista della Granda conosceva abbastanza la salita del Fauniera e durante la settimana ha avuto modo di scoprire altre salite come Montemale, La Piatta, Colle della Lombarda, Colle di Sampeyre, tenendosi come chicca finale la scalata al mitico Fauniera dai tre versanti nello stesso giorno.



Quindi domenica, nonostante il tanto traffico di veicoli verso il colle, alle 8,44 ha iniziato una giornata di lavoro, partendo da Valgrana per poi salire a Montemale, La Piatta di Montemale, discesa verso Monterosso Grana e salita su su fino al Fauniera, ma non è sufficiente come carico di lavoro, quindi ha deciso di scendere a Demonte, ritornare sul colle e come ciliegina sulla torta è sceso fino a ponte Marmora per ritornare per la terza volta al Colle Fauniera.



Un carico di lavoro che per tanti appassionati delle due ruote è impossibile realizzare, solo i più preparati possono permettersi 173 chilometri con 5.258 metri di dislivello in salita ma, Rosa li ha percorsi nel tempo straordinario di 6 ore e 59 minuti alla media di quasi 25 km/h.



Speriamo di rivedere presto Diego in Valle Grana campione molto apprezzato dai ciclisti e che ha lasciato tantissimi ricordi come biker delle ruote grasse.



P. D.