Tecnofruit di Envie presenta il nuovo macchinario elettrico

Il Carro Raccolta Frutta elettrico (a batteria) prodotto da Tecnofruit è un gioiellino di tecnica ed elettronica, dal facile uso e manutenzione. Grazie al dispositivo installato sul carro si possono verificare da remoto tutti i parametri, ad esempio la carica della batteria, il numero di bins scaricati tramite elevatore, la posizione del mezzo, il numero di ore lavorate, ecc.

Il macchinario sta riscuotendo grande successo e potrà essere visionato con attenzione e con tutte le informazioni di interesse durante la Mostra a Saluzzo, nel fine settimana, nello stand D27-D29.

L’Azienda, operativa da quasi vent’anni, è cresciuta costantemente per merito delle caratteristiche uniche dei suoi prodotti. A partire dalla realizzazione del primo carro raccolta che subito si è contraddistinto per la sua semplicità ma allo stesso tempo per la grande accuratezza e cura del dettaglio, ad Herbivora che è stato premiata in una edizione del concorso novità tecniche in Fiera della Meccanizzazione agricola di Savigliano, premio che ha portato la Tecnofruit ad essere conosciuta a livello nazionale ed internazionale nelle migliori aziende a coltivazione biologica.

Nonostante i riconoscimenti, Daniele Chiabrando, giovane e geniale titolare della Tecnofruit, non si è mai adagiato ed ha continuato a realizzare attrezzature destinate a migliorare la cura dei frutteti nei vari momenti, dalla realizzazione dell’impianto, alla coltivazione anche biodinamica, alla concimazione, ai trattamenti, fino alla raccolta. Tutti i macchinari sono adatti ad operare in colture anche biologiche.

Da Tecnofruit è possibile poi trovare tutta una serie di utilissime attrezzature che agevolano la raccolta di piccoli frutti e non, come il carrello porta bins anche in versione autocaricante, il carrello manuale porta bins e la carriola porta vaschette.

Nei nuovissimi capannoni, oggi ad Envie e non più a Revello, la lavorazione artigianale si unisce all’automazione, consentendo di realizzando dei veri gioielli di tecnologia ad alta precisione, fondamentali per i compiti per cui sono nate. Una garanzia di efficienza per le lavorazioni di base, ma soprattutto quando necessita di intervenire sulla personalizzazione di attrezzature che si contrappongono alla progressiva standardizzazione dei prodotti che il mercato internazionale nel settore propone.

L’azienda dispone infatti di software di progettazione in 2D e in 3D, macchinari per il taglio e la lavorazione dei pezzi, in grado di sviluppare progetti su misura, con progettazione che avviene con software dedicati al disegno tridimensionale per poi passare ai software di ottimizzazione del processo e di conseguenza con macchine come: il taglio plasma, la saldatura robotizzata, la curvatura tubi a controllo numerico, la piegatura lamiere, la raccordatura dei tubi idraulici, il cablaggio dell’impianto elettrico oltre tutta una serie di lavorazioni meccaniche aggiuntive.

La progressiva crescita di fiducia da parte delle aziende agricole, ha confermato la Tecnofruit come partner ideale per poter avere a disposizione soluzioni personalizzate uniche per le attività di raccolta della frutta e, soprattutto, con la certezza di aver una officina per l’assistenza sempre attenta e disponibile.

Tecnofruit è anche CENTRO AUTORIZZATO al controllo funzionale e alla regolazione delle macchine irroratrici.

Inoltre, grazie al nuovo servizio e-commerce www.agrizeus.it, è possibile trovare tutti i ricambi e accessori per le macchine e le attrezzature agricole a prezzi davvero vantaggiosi.

TECNOFRUIT di Chiabrando Daniele - Via provinciale Revello 57, Envie (CN) - cell 345 2158628 - tecnofruit@libero.it