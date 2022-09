Al via la call di GrandUP! Tech Academy 2022-2023, il percorso di formazione per imprenditori innovativi

Sono aperte le candidature alla seconda edizione di GrandUP! Tech Academy, il percorso gratuito di formazione per futuri imprenditori e startup innovative della provincia di Cuneo. L’iniziativa è promossa da Fondazione CRC, in collaborazione con I3P, l’Incubatore del Politecnico di Torino, all’interno del progetto pluriennale GrandUP! Tech, finalizzato a sostenere lo sviluppo di un ecosistema dell’innovazione, la diffusione di conoscenze e la nascita di nuove imprese sul territorio.



Il percorso formativo di GrandUP! Tech Academy è completamente gratuito ed è rivolto sia ai futuri imprenditori innovativi, sia alle startup innovative già costituite sul territorio: l’iniziativa è infatti aperta a tutti i residenti o domiciliati nella provincia di Cuneo e agli imprenditori che vi hanno insediato, o intendono insediarvi, la propria attività.



I team di progetto possono candidare più di un componente per la partecipazione all’Academy, mentre ogni partecipante o team di partecipanti può presentare un solo progetto d’impresa da sviluppare durante gli incontri.



Sarà possibile iscriversi al percorso, i cui posti disponibili sono limitati, fino al 16 ottobre 2022 tramite la compilazione del form disponibile online alla pagina https://grandup.org/tech/startup/.



La nuova edizione di GrandUP! Tech Academy sarà presentata durante l’evento promosso da Fondazione CRC e I3P per giovedì 15 settembre 2022, alle ore 18 in presenza presso il Rondò dei Talenti di Cuneo, il nuovo polo educativo realizzato dalla Fondazione CRC e inaugurato a luglio.



L’incontro sarà l’occasione per ascoltare le testimonianze di alcuni giovani team imprenditoriali supportati durante la prima edizione dell’Academy, tra cui Eventvm e Glu Glu, e conoscere nel dettaglio il programma del percorso in avvio quest’anno, le sue opportunità, le modalità di candidatura e di partecipazione, nonché i partner coinvolti e il contesto delle attività di sostegno all’innovazione realizzate ad oggi nel corso del progetto GrandUP! Tech.



Per iscriversi e presenziare all’evento di lancio: granduptechacademy.eventbrite.it



Dopo il successo della prima edizione, avviata nel 2021, il percorso 2022-2023 dell’Academy torna ad affrontare le tematiche fondamentali per lo sviluppo di una nuova impresa, combinando aspetti teorici e applicazioni pratiche su casi reali, con interventi di docenti del Politecnico di Torino ed esperti di settore, affiancati dagli analisti di I3P che accompagneranno i team partecipanti nello sviluppo dei progetti imprenditoriali durante l’intero percorso.



Tra le tematiche al centro dei sette incontri in programma a partire da novembre 2022: i modelli di business, i processi di customer discovery, le metriche di valutazione delle performance, il piano economico-finanziario e le attività di fundraising, la comunicazione dei progetti e il marketing digitale, fino agli aspetti legali e fiscali nella costituzione delle startup. Il percorso si concluderà con un Pitch Day, previsto per marzo 2023, durante cui i partecipanti presenteranno i loro progetti a una commissione di esperti: le migliori progettualità riceveranno la possibilità di accedere a un percorso di pre-incubazione in I3P.



Il progetto GrandUP! Tech e la sua Academy sono realizzati nell’ambito del “Protocollo d’intesa per l’Innovazione e la digitalizzazione delle imprese della provincia di Cuneo”, promosso da Fondazione CRC e Camera Commercio di Cuneo, al quale nel giugno 2022 hanno aderito tutte le principali associazioni di categoria del territorio, tra cui Confindustria, Confartigianato, Coldiretti, Confcommercio, Legacoop Ufficio Territoriale di Cuneo e Punto Impresa Digitale.



Partendo dall’obiettivo di accrescere l’efficacia delle iniziative finalizzate a favorire lo start-up di impresa e i percorsi di Open Innovation, il protocollo intende coinvolgere attivamente i rappresentanti delle imprese dei diversi settori economici della provincia nella costituzione di un ecosistema coeso, innovativo e digitalizzato.



“Con la nuova edizione di GrandUp! Tech Academy e grazie alla collaborazione di I3P continua l’impegno di Fondazione CRC a favore di uno sviluppo orientato all’innovazione”, ha dichiarato Ezio Raviola, presidente della Fondazione CRC. “Il programma 2022-2023 dell’Academy è un elemento importante nella strategia complessiva che abbiamo adottato, in sinergia con i numerosi partner che hanno aderito al progetto, per continuare a favorire la nascita di nuove startup e imprese ad alto contenuto tecnologico nella provincia di Cuneo, con importanti ricadute positive in termini di sviluppo economico, occupazione e

impatto sociale”.



“Il lancio della seconda edizione di GrandUP! Tech Academy rappresenta una conferma della fiducia che condividiamo con Fondazione CRC nelle ampie potenzialità di sviluppo tecnologico e di imprenditorialità innovativa sul territorio cuneese”, ha commentato Giuseppe Scellato, Presidente di I3P. “I team di giovani startupper che abbiamo formato e supportato durante il primo ciclo di lezioni, i cui ambiti di attività spaziano dall’agroalimentare alle piattaforme digitali, hanno dato prova di forte interesse verso la cultura d’impresa e le possibilità di crescita offerte dagli strumenti dell’innovazione”.